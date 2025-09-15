Новини Золочівщини
Зустріч із захисниками 93-ї бригади
Міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся з воїнами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
Під час зустрічі обговорили питання підтримки підрозділу, найнагальніші потреби та можливі напрями допомоги.
«Наші воїни – це приклад мужності, відданості й незламності. Ми маємо зробити все, щоб вони відчували надійну підтримку тилу. Працюємо над тим, щоб забезпечити кожен підрозділ усім необхідним для виконання бойових завдань», – зазначив міський голова Ігор ГРИНЬКІВ.
Разом – до перемоги!
