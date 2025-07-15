Лідери соціальних змін об’єдналися у Києві: Львівщина серед найкращих

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

«Соціальна політика – це не про самі проблеми, а про те, як їх вирішувати і підтримувати людей у цьому процесі. Дякуємо всім тим, хто щодня піклується про інших і дає впевненість у завтрашньому дні».Міністр підкреслив, що сучасна соціальна політика перестає бути лише набором пільг і виплат – вона трансформується у маршрут підтримки людини, побудований на принципах кейс-менеджменту. Саме за цими підходами Міністерство нині працює над створенням Соціального кодексу України.За відмінні результати в реалізації державної соціальної політики відзначено низку областей, серед яких – Львівщина.Високу нагороду від Міністерства отримала Тетяна Крут, директор Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, яка гідно представила регіон на форумі.Участь у заході також взяла начальниця Управління соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації Вікторія Шумакова, яка отримала Подяку Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України – за сумлінну працю та вагомий внесок у реалізацію державної соціальної політики.«Мала за честь отримати від Міністра подяку за роботу. Дякую за довіру директору Департаменту Тетяні Крут, начальнику Золочівської РВА Василю Маркевичу, заступниці голови Львівської ОВА Христині Замулі, заступнику голови Золочівської РВА Віктору Олійнику – за координацію спільної роботи.Особлива подяка колективу Управління соціального захисту населення Золочівської РДА за щоденну працю та підтримку!» –До відкриття форуму долучилися міжнародні партнери – UNHCR Ukraine (Агентство ООН у справах біженців в Україні) та Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», які всебічно підтримують розвиток системи соціального захисту в Україні.Під час заходу Вікторія Шумакова мала можливість особисто подякувати міжнародним партнерам за допомогу внутрішньо переміщеним особам, незахищеним верствам населення та підтримку управлінь соціального захисту.«Особливо дякую Валерії Вершиніній за її щиру участь і допомогу для ВПО, незахищених верств населення та нашому управлінню», – підкреслила посадовиця.Всеукраїнський форум лідерів соціальних змін довів: майбутнє соціальної політики України – у співпраці держави, громад і міжнародних партнерів, у людяності та спільній відповідальності. А Золочівщина вкотре підтвердила свій статус регіону, який впевнено впроваджує соціальні реформи та дбає про кожну людину.