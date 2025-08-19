Новини Золочівщини
08:01, 10 листопада 2025
63
0

До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції
Gazeta
Фото: НУС
У межах проєкту «Підтримка дітей раннього віку в умовах війни», який реалізується МБО «Партнерство «Кожній дитині» у співпраці з підрозділами захисту дітей та охорони здоров’я Львівської ОВА за фінансової підтримки Всесвітнього дитячого фонду (World Childhood Foundation, Королівство Швеція), нашу громаду відвідала група журналістів із Королівства Швеція.
До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

До складу делегації увійшли:
Інгрід Санна Катаріна Торен Бйорлінґ – журналістка шведської ранкової газети Dagens Nyheter, письменниця, кореспондентка з питань України;
Марія Шарлотта Герделін – фотографиня Dagens Nyheter, лауреатка міжнародних нагород;
Вероніка Конома – перекладачка.
До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

Метою візиту є підготовка матеріалів для міжнародних медіа про вплив війни в Україні на дітей та про роль Львівщини як безпечного регіону, що прийняв тисячі дітей і сімей із різних куточків нашої країни.
До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

Під час перебування у Золочівській громаді журналісти відвідали дитячий будинок сімейного типу Дмитра та Ольги Анісімових, де сьогодні виховується дев’ятеро дітей.
У зустрічі взяли участь регіональна координаторка МБО «Партнерство «Кожній дитині» Оксана Рубай та начальниця Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа.
До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

Щиро дякуємо за співпрацю та за можливість розповісти світові про доброту, турботу і силу українських родин.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Родина для кожної дитини: Золочівська громада розпочала співпрацю з міжнар ...
Родина для кожної дитини: Золочівська громада розпочала співпрацю з міжнар ...
19.08.25, Новини Золочівщини
Родина замість інтернату: у Золочівській громаді говорили про розвиток пат ...
Родина замість інтернату: у Золочівській громаді говорили про розвиток пат ...
25.05.25, Новини Золочівщини
Арт-терапія та солодкі подарунки для дітей
Арт-терапія та солодкі подарунки для дітей
02.05.24, Новини Золочівщини
Вберегти дітей від жахіть війни
Вберегти дітей від жахіть війни
03.06.23, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.