До Золочівської громади завітали журналісти зі Швеції

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото авторки

До складу делегації увійшли:Інгрід Санна Катаріна Торен Бйорлінґ – журналістка шведської ранкової газети Dagens Nyheter, письменниця, кореспондентка з питань України;Марія Шарлотта Герделін – фотографиня Dagens Nyheter, лауреатка міжнародних нагород;Вероніка Конома – перекладачка.Метою візиту є підготовка матеріалів для міжнародних медіа про вплив війни в Україні на дітей та про роль Львівщини як безпечного регіону, що прийняв тисячі дітей і сімей із різних куточків нашої країни.Під час перебування у Золочівській громаді журналісти відвідали дитячий будинок сімейного типу Дмитра та Ольги Анісімових, де сьогодні виховується дев’ятеро дітей.У зустрічі взяли участь регіональна координаторка МБО «Партнерство «Кожній дитині» Оксана Рубай та начальниця Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа.Щиро дякуємо за співпрацю та за можливість розповісти світові про доброту, турботу і силу українських родин.