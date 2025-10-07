Новий збір для наших захисників!

До Золочівської міської ради надійшов лист від командування 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила з проханням допомогти у забезпеченні підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій.Необхідно придбати 50 ударних дронів FPV 10".Ми вже не раз переконувалися, що спільними зусиллями можемо зробити великі справи. Тож закликаю всіх, хто має можливість, долучитися до збору коштів.Разом до Перемоги!Реквізити для перерахунку коштів:Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH – українська гривня)ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»ЄДРПОУ: 39950123МФО: 325796Також кошти можна перерахувати на карту монобанку одного з засновників Фонду Володимира Сивака:5375 4112 1235 3390Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/ANFSJMEufkГотівкові кошти можна передати у бухгалтерію Золочівської міської ради.Кожна гривня важлива.Кожен донат наближає нашу Перемогу.Підтримаймо наших воїнів з 24-ї бригади!