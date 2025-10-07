Новини Золочівщини
07:43, 13 листопада 2025
16
0

Новий збір для наших захисників!

Новий збір для наших захисників!
Gazeta
Фото: НУС
До Золочівської міської ради надійшов лист від командування 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила з проханням допомогти у забезпеченні підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій.
Необхідно придбати 50 ударних дронів FPV 10".
Ми вже не раз переконувалися, що спільними зусиллями можемо зробити великі справи. Тож закликаю всіх, хто має можливість, долучитися до збору коштів.
Разом до Перемоги!
Реквізити для перерахунку коштів:
Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»
Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH – українська гривня)
ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»
ЄДРПОУ: 39950123
МФО: 325796
Також кошти можна перерахувати на карту монобанку одного з засновників Фонду Володимира Сивака:
5375 4112 1235 3390
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/ANFSJMEufk
Готівкові кошти можна передати у бухгалтерію Золочівської міської ради.
Кожна гривня важлива.
Кожен донат наближає нашу Перемогу.
Підтримаймо наших воїнів з 24-ї бригади!
Новий збір для наших захисників!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади
Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади
07.10.25, Новини Золочівщини
Допоможемо нашим десантникам
Допоможемо нашим десантникам
07.10.25, Новини Золочівщини
ЗАХИСНИКАМ НЕОБХІДНІ FPV-ДРОНИ
ЗАХИСНИКАМ НЕОБХІДНІ FPV-ДРОНИ
16.01.25, Новини Золочівщини
Допомога військовим (реквізити)
Допомога військовим (реквізити)
28.02.22, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.