Новини Золочівщини
07:39, 18 листопада 2025
Золочівщина разом із Донеччиною – пліч-о-пліч

Gazeta
Фото: НУС
Золочівська громада вкотре демонструє – українська солідарність не знає кордонів. У рамках проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади» команда Золочева долучилася до допомоги Дружківській громаді на Донеччині – регіону, де зараз особливо відчутна потреба у підтримці та відновленні.
Учасники ініціативи працювали спільно – зводили фортифікаційні споруди, відновлювали місцеву інфраструктуру та підтримували військових і мешканців, які щодня живуть під звуками тривог.
Начальник Золочівської районної військової адміністрації Василь МАРКЕВИЧ зазначив:
«Сьогодні мав за честь відзначити учасників проєкту «Пліч-о-Пліч» – тих, хто не словами, а ділом доводить: українська єдність сильніша за будь-які відстані. Висловлюю щиру вдячність Золочівській громаді та її очільнику Ігорю Гриньківу за особисту участь і активну позицію, спрямовану на спільну мету – Перемогу Укрїни, а також за вашу небайдужість і ініціативність. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи – кожен ваш внесок наближає спільну перемогу».
Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ додав:
«Хочу подякувати всім, хто зголосився і долучився до допомоги – кожен ваш внесок важливий. Для нас важливо не лише надавати підтримку – ми прагнемо показати, що українці завжди разом. Разом ми робимо реальні кроки, щоб підтримати людей там, де зараз це найбільше потрібно».
Проєкт «Пліч-о-Пліч» уже вдруге залучає Золочівську громаду до роботи на Донеччині. Його учасники доводять – спільні зусилля дають відчутний результат – відновлення інфраструктури, підтримка військових та мешканців і разом – наближення перемоги України.


Марія СМЕРЕКА
