Новини Золочівщини
10:32, 10 листопада 2025
Олег Сидорович: «Історія Золочівщини. Маловідомі місця та їх легенди»

Фото: НУС
У межах проєкту «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення» вийшов новий випуск подкасту «Історія Золочівщини. Маловідомі місця та їх легенди», який уже доступний на YouTube.
У цьому епізоді секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович розповість про засновника Січового стрілецтва, ви дізнаєтеся цікаві факти про місця, оповиті легендами, та зможете зануритися в історію нашого краю.
Ми відкриваємо маловідомі куточки Золочівщини – старовинні будівлі, події та постаті, які формували обличчя регіону.
Приєднуйтесь, щоб відкрити нові сторінки історії та почути голос минулого.
Переглянути подкаст можна за посиланням:
