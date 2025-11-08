Олег Сидорович: «Історія Золочівщини. Маловідомі місця та їх легенди»

У межах проєкту «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення» вийшов новий випуск подкасту «Історія Золочівщини. Маловідомі місця та їх легенди», який уже доступний на YouTube.У цьому епізоді секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович розповість про засновника Січового стрілецтва, ви дізнаєтеся цікаві факти про місця, оповиті легендами, та зможете зануритися в історію нашого краю.Ми відкриваємо маловідомі куточки Золочівщини – старовинні будівлі, події та постаті, які формували обличчя регіону.Приєднуйтесь, щоб відкрити нові сторінки історії та почути голос минулого.Переглянути подкаст можна за посиланням: