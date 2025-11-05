Новини Золочівщини
Оксана Криницька - про давню українську традицію вінкоплетин
Оксана Криницька — громадська діячка, просвітянка, член виконавчого комітету Золочівської міської ради — поділилася розповіддю про давню українську традицію вінкоплетин.
Як створювали обереги з квітів, що символізували кольори стрічок і яке значення мав кожен елемент — про все це дізнавайтеся у відео на YouTube-каналі
Ведуча: Віка Колісник @vika_kolisnuk
Запрошений гість: Оксана Криницька
Відео оператор: Іра Пітушевська @pitushevska_i
Звукорежисер: Олег Войтович @frenzy_zl
Продюсер: Tinka Kris @_tina_mark_o_
SMM: Оксана Нечипорук @ksyusha.nechyporuk
Проєкт «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення» реалізується Благодійним фондом «Золочів відроджений» спільно із Золочівською міською радою, Відділом з питань освіти, молоді та спорту та Молодіжним центром «Підйом» за підтримки Українського культурного фонду і Благодійного фонду «МХП-Громаді» в межах програми «Культура у фокусі громад».
Як створювали обереги з квітів, що символізували кольори стрічок і яке значення мав кожен елемент — про все це дізнавайтеся у відео на YouTube-каналі
Ведуча: Віка Колісник @vika_kolisnuk
Запрошений гість: Оксана Криницька
Відео оператор: Іра Пітушевська @pitushevska_i
Звукорежисер: Олег Войтович @frenzy_zl
Продюсер: Tinka Kris @_tina_mark_o_
SMM: Оксана Нечипорук @ksyusha.nechyporuk
Проєкт «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення» реалізується Благодійним фондом «Золочів відроджений» спільно із Золочівською міською радою, Відділом з питань освіти, молоді та спорту та Молодіжним центром «Підйом» за підтримки Українського культурного фонду і Благодійного фонду «МХП-Громаді» в межах програми «Культура у фокусі громад».
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)