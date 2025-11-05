Новини Золочівщини
09:26, 08 листопада 2025
99
0

Оксана Криницька - про давню українську традицію вінкоплетин

Оксана Криницька - про давню українську традицію вінкоплетин
Gazeta
Фото: НУС
Оксана Криницька — громадська діячка, просвітянка, член виконавчого комітету Золочівської міської ради — поділилася розповіддю про давню українську традицію вінкоплетин.
Як створювали обереги з квітів, що символізували кольори стрічок і яке значення мав кожен елемент — про все це дізнавайтеся у відео на YouTube-каналі

Ведуча: Віка Колісник @vika_kolisnuk
Оксана Криницька - про давню українську традицію вінкоплетин


Запрошений гість: Оксана Криницька
Відео оператор: Іра Пітушевська @pitushevska_i
Звукорежисер: Олег Войтович @frenzy_zl
Продюсер: Tinka Kris @_tina_mark_o_
SMM: Оксана Нечипорук @ksyusha.nechyporuk


Проєкт «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення» реалізується Благодійним фондом «Золочів відроджений» спільно із Золочівською міською радою, Відділом з питань освіти, молоді та спорту та Молодіжним центром «Підйом» за підтримки Українського культурного фонду і Благодійного фонду «МХП-Громаді» в межах програми «Культура у фокусі громад».
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві відкрили студію подкастів
У Золочеві відкрили студію подкастів
05.11.25, Новини Золочівщини
Акція «Донат замість квітів» у закладах освіти Золочівської громади
Акція «Донат замість квітів» у закладах освіти Золочівської громади
15.09.25, Новини Золочівщини
Шукаємо ведучого / ведучу для студії подкастів «ЕтноГолос Золочівщини: від ...
Шукаємо ведучого / ведучу для студії подкастів «ЕтноГолос Золочівщини: від ...
02.09.25, Новини Золочівщини
"Розумні лавочки" – у Золочеві
20.10.17, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.