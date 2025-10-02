Новини Золочівщини
07:49, 03 листопада 2025
Простір тепла, кольору і підтримки

Gazeta
Фото: НУС
3 листопада 2025 року відбулося арт-терапевтичне заняття для дітей наших Захисників. Захід організувала Служба у справах дітей Золочівської міської ради у партнерстві з Всеукраїнською громадською організацією «Об’єднання Добровольців».
Цього дня діти мали змогу поринути у світ творчості – малювали, грали, створювали власні вироби. Арт-терапевтична зустріч стала для них не лише розвагою, а й способом емоційного розвантаження. Через фарби, образи та фантазію діти висловлювали свої почуття, відкривали себе і знаходили внутрішню рівновагу.
«Ми прагнемо, щоб кожна дитина, яка переживає втому, тривогу чи невизначеність, мала простір для відновлення. Арт-терапія – це м’який, але дієвий інструмент, який допомагає дітям знову усміхатися, довіряти і мріяти,» – зазначила Оксана ДУЖА, начальниця Служби у справах дітей Золочівської міської ради.
Завдяки підтримці «Об’єднання Добровольців» діти відчули, що про них дбають. Тепла атмосфера, щирі емоції та можливість творити – усе це стало джерелом радості і натхнення.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА
