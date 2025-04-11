У Золочеві відбулася І Всеукраїнська конференція

Марія СМЕРЕКА

До участі долучилися студенти, викладачі та молоді науковці з різних куточків України – від Дніпра та Вінниці до Києва й Львова. Учасники представили свої дослідження, поділилися ідеями та обговорили актуальні проблеми економіки та ІТ. Особливу увагу приділили обміну досвідом і практичним підходам, які можуть стати основою для майбутніх інновацій у науці та бізнесі.Пленарні засідання очолили провідні експерти: д.е.н. професор Богдан Андрушків, д.т.н. професор Володимир Пасічник, д.е.н. професор Сергій Співак та к.е.н. Володимир Воськал. Їхні виступи надихнули молодих дослідників на нові відкриття та наукові звершення. Особлива подяка ректору Національного університету «Львівська політехніка», член-кореспонденту НАН України, д.т.н., професору Наталії Шаховській за підтримку ініціативи та сприяння інтеграції коледжу у науковий простір університету.Конференція підтвердила – молодь є рушійною силою освіти, науки та інновацій. Саме вона формує майбутнє нашої країни, сповнене нових ідей, можливостей та перемог. Золочів став ще однією точкою, де народжуються наукові відкриття та розвиваються інтелектуальні горизонти України.