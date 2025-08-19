Новини Золочівщини
Коли спорт лікує, а громада підтримує: перший крок до відновлення у Золочеві
2 листопада 2025 року у Золочеві відбулася важлива подія для ветеранів і військових, які проходять реабілітацію у Золочівській лікарні – у рамках проєкту «Відновлені» від «МХП – Поруч» стартувала рекреаційна терапія – новий підхід до відновлення фізичного та психологічного здоров’я захисників України. Це символ того, що відновлення можливе, коли спорт і рух стають частиною терапії – коли сила тіла допомагає зцілити душу – а кожен крок робиться на користь життя.
Ветерани та військові спробували різні адаптивні види спорту – стрільбу з лука, теніс, бокс, баскетбол на кріслах колісних, бочі, адаптивний гольф та важку атлетику – і водночас відчули підтримку команди, тепло громади та віру у можливість відновлення. Проєкт поєднує фізичну активність, командний дух та психологічне відновлення – створюючи нову культуру відновлення у лікарнях, громадах і серцях людей.
Організаторами та партнерами заходу виступили Золочівська центральна районна лікарня, Золочівська міська рада, Український католицький університет, місцеві спортивні клуби та громадські організації, а також волонтери і активні мешканці громади. Цей день став першим кроком до великої мети – відновлення наших військових через спорт, силу волі та підтримку громади – коли тіло стає сильним, а душа – цілісною.
Марія СМЕРЕКА
