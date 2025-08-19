Коли спорт лікує, а громада підтримує: перший крок до відновлення у Золочеві

Марія СМЕРЕКА

Ветерани та військові спробували різні адаптивні види спорту – стрільбу з лука, теніс, бокс, баскетбол на кріслах колісних, бочі, адаптивний гольф та важку атлетику – і водночас відчули підтримку команди, тепло громади та віру у можливість відновлення. Проєкт поєднує фізичну активність, командний дух та психологічне відновлення – створюючи нову культуру відновлення у лікарнях, громадах і серцях людей.Організаторами та партнерами заходу виступили Золочівська центральна районна лікарня, Золочівська міська рада, Український католицький університет, місцеві спортивні клуби та громадські організації, а також волонтери і активні мешканці громади. Цей день став першим кроком до великої мети – відновлення наших військових через спорт, силу волі та підтримку громади – коли тіло стає сильним, а душа – цілісною.