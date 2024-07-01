Новини Золочівщини
У Золочеві перевірили доступність послуг для людей з інвалідністю
У Золочівському центрі надання адміністративних послуг відбувся моніторинг умов доступності для людей з інвалідністю. Перевірка проходила в межах проєкту з упровадження політик різноманіття, рівності та інклюзії у громадах Львівщини.
До оцінки простору долучилися представники благодійного фонду «МХП – Громаді» та експерти організації ГУР. Вони проаналізували, наскільки зручно особам на кріслах колісних пересуватися приміщенням і користуватися послугами ЦНАПу.
За результатами візиту буде підготовлено рекомендації, які допоможуть удосконалити умови прийому відвідувачів і зробити простір ще більш безбар’єрним.
У розробці інклюзивної політики Золочівська громада співпрацює з місцевими закладами освіти, молодіжними ініціативами та громадськими структурами. Серед них – Молодіжний центр «Підйом», Інклюзивно-ресурсний центр і Молодіжна рада при міському голові.
У Золочівській міській раді зазначають, що громада прагне створити простір рівних можливостей для кожного мешканця, незалежно від фізичних особливостей чи віку.
Ініціатива реалізується благодійним фондом «МХП – Громаді» за підтримки Європейського Союзу в межах програми «Єднання для громади», яку впроваджує ІСАР «Єднання».
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
