У Золочеві перевірили доступність послуг для людей з інвалідністю

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

До оцінки простору долучилися представники благодійного фонду «МХП – Громаді» та експерти організації ГУР. Вони проаналізували, наскільки зручно особам на кріслах колісних пересуватися приміщенням і користуватися послугами ЦНАПу.За результатами візиту буде підготовлено рекомендації, які допоможуть удосконалити умови прийому відвідувачів і зробити простір ще більш безбар’єрним.У розробці інклюзивної політики Золочівська громада співпрацює з місцевими закладами освіти, молодіжними ініціативами та громадськими структурами. Серед них – Молодіжний центр «Підйом», Інклюзивно-ресурсний центр і Молодіжна рада при міському голові.У Золочівській міській раді зазначають, що громада прагне створити простір рівних можливостей для кожного мешканця, незалежно від фізичних особливостей чи віку.Ініціатива реалізується благодійним фондом «МХП – Громаді» за підтримки Європейського Союзу в межах програми «Єднання для громади», яку впроваджує ІСАР «Єднання».