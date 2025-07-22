За Україну загинув Герой Павло Бобко

Павло Бобко дуже сильно любив свою землю, тому, коли у 2014 році росія вдерлася на наші території, Павло без вагань став на захист країни, адже завжди хотів жити на своїй рідній землі. Обороняв Луганську область у складі 24-ї окремої механізованої бригади, де отримав позивний «Прапор», і боронив нашу країну до лютого 2015 року.Згодом Павло виїхав до Італії до рідних, де залишився працювати й будувати своє життя. Але все змінилося у 2022 році, коли 24 лютого на нашу Україну знову напала росія. Павло без вагань залишив своє життя в Італії й поїхав в Україну зі словами: «А хто, як не я? росія прийшла забрати нашу землю, тому я не можу залишатися осторонь».Він захищав нас у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де отримав позивний «Турист». Брав участь у боях на підступах до Вугледара, де разом із бійцями тримав оборону протягом п’ятнадцяти місяців.У червні 2023 року разом із побратимами брав участь у звільненні села Благодатне, а влітку того ж року – сіл Надія та Новоєгорівка на Луганщині. Обороняв Харківщину та брав участь у деокупації частини українських територій на Куп’янсько-Лиманському напрямку.Був двічі поранений у ході бойових дій та нагороджений відзнаками – Хрестом Воїна-Єгеря І ступеня і «За жертву крові в боях за волю України».До 17 липня 2025 року Павло обороняв місто Покровськ.На жаль, життя захисника України Бобка Павла Петровича трагічно обірвалося під час ротації побратимів з позицій. Автомобіль, у якому Павло був водієм, зазнав атаки ворожого FPV-дрона, і життя нашого мужнього воїна трагічно обірвалося.Йому було лише 33 роки... Але прожив він це життя, як справжній чоловік – із честю, любов’ю до рідної землі й вірністю присязі.Разом із родиною Героя ми схиляємо голови в жалобі, розділяючи їхній невимовний смуток та біль від непоправної втрати.Також молимося з вірою – що Господь прийме його у Свої обійми, де вже немає болю, страху і війни.Вічна і світла пам'ять Герою Павлу.