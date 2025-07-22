Новини Золочівщини
За Україну загинув Герой Павло Бобко
Золочівcька громада втратила ще одного Героя...
З глибоким сумом повідомляємо, що старший солдат Павло Петрович БОБКО (позивний «Турист», 7 червня 1992 р.н.), старший механік-водій 1 відділення взводу спостереження розвідувальної роти військової частини А4056, загинув 17 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу м. Покровськ Донецької області.
Павло Бобко дуже сильно любив свою землю, тому, коли у 2014 році росія вдерлася на наші території, Павло без вагань став на захист країни, адже завжди хотів жити на своїй рідній землі. Обороняв Луганську область у складі 24-ї окремої механізованої бригади, де отримав позивний «Прапор», і боронив нашу країну до лютого 2015 року.
Згодом Павло виїхав до Італії до рідних, де залишився працювати й будувати своє життя. Але все змінилося у 2022 році, коли 24 лютого на нашу Україну знову напала росія. Павло без вагань залишив своє життя в Італії й поїхав в Україну зі словами: «А хто, як не я? росія прийшла забрати нашу землю, тому я не можу залишатися осторонь».
Він захищав нас у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де отримав позивний «Турист». Брав участь у боях на підступах до Вугледара, де разом із бійцями тримав оборону протягом п’ятнадцяти місяців.
У червні 2023 року разом із побратимами брав участь у звільненні села Благодатне, а влітку того ж року – сіл Надія та Новоєгорівка на Луганщині. Обороняв Харківщину та брав участь у деокупації частини українських територій на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Був двічі поранений у ході бойових дій та нагороджений відзнаками – Хрестом Воїна-Єгеря І ступеня і «За жертву крові в боях за волю України».
До 17 липня 2025 року Павло обороняв місто Покровськ.
На жаль, життя захисника України Бобка Павла Петровича трагічно обірвалося під час ротації побратимів з позицій. Автомобіль, у якому Павло був водієм, зазнав атаки ворожого FPV-дрона, і життя нашого мужнього воїна трагічно обірвалося.
Йому було лише 33 роки... Але прожив він це життя, як справжній чоловік – із честю, любов’ю до рідної землі й вірністю присязі.
Разом із родиною Героя ми схиляємо голови в жалобі, розділяючи їхній невимовний смуток та біль від непоправної втрати.
Також молимося з вірою – що Господь прийме його у Свої обійми, де вже немає болю, страху і війни.
Вічна і світла пам'ять Герою Павлу.
