У Золочеві вогнеборці врятували від знищення вогнем сім гаражів

На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив перекриття гаража та речі побутового вжитку на площі близько 25 м кв., а також перекинувся на перекриття двох сусідніх гаражів на площі 20 м кв.Рятувальники оперативно провели розвідку та розпочали гасіння пожежі. Завдяки професійним діям надзвичайників вдалося врятувати від знищення 7 гаражів.Пожежу локалізували о 11 год. 39 хв. та ліквідували о 11 год. 45 хв. у складі двох ланок газодимозахисної служби. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки від 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів.Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють фахівці.