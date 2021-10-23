Новини Золочівщини
У Золочеві вогнеборці врятували від знищення вогнем сім гаражів
17 жовтня 2025 року, о 11 год. 16 хв. до Служби порятунку «101»надійшло повідомлення про пожежу в місті Золочів. Пожежа виникла в металевому гаражі. Усередині зберігались речі побутового вжитку та автомобіль Opel Vectra.
На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив перекриття гаража та речі побутового вжитку на площі близько 25 м кв., а також перекинувся на перекриття двох сусідніх гаражів на площі 20 м кв.
Рятувальники оперативно провели розвідку та розпочали гасіння пожежі. Завдяки професійним діям надзвичайників вдалося врятувати від знищення 7 гаражів.
Пожежу локалізували о 11 год. 39 хв. та ліквідували о 11 год. 45 хв. у складі двох ланок газодимозахисної служби. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки від 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють фахівці.
На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив перекриття гаража та речі побутового вжитку на площі близько 25 м кв., а також перекинувся на перекриття двох сусідніх гаражів на площі 20 м кв.
Рятувальники оперативно провели розвідку та розпочали гасіння пожежі. Завдяки професійним діям надзвичайників вдалося врятувати від знищення 7 гаражів.
Пожежу локалізували о 11 год. 39 хв. та ліквідували о 11 год. 45 хв. у складі двох ланок газодимозахисної служби. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки від 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють фахівці.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)