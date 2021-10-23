Новини Золочівщини
07:05, 20 жовтня 2025
0
0

У Золочеві вогнеборці врятували від знищення вогнем сім гаражів

Gazeta
Фото: НУС
17 жовтня 2025 року, о 11 год. 16 хв. до Служби порятунку «101»надійшло повідомлення про пожежу в місті Золочів. Пожежа виникла в металевому гаражі. Усередині зберігались речі побутового вжитку та автомобіль Opel Vectra.
На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив перекриття гаража та речі побутового вжитку на площі близько 25 м кв., а також перекинувся на перекриття двох сусідніх гаражів на площі 20 м кв.
У Золочеві вогнеборці врятували від знищення вогнем сім гаражів

Рятувальники оперативно провели розвідку та розпочали гасіння пожежі. Завдяки професійним діям надзвичайників вдалося врятувати від знищення 7 гаражів.
Пожежу локалізували о 11 год. 39 хв. та ліквідували о 11 год. 45 хв. у складі двох ланок газодимозахисної служби. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки від 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють фахівці.
