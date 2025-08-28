«Документальні згадки про Золочів» – нова сторінка у літописі нашого міста

Наталія ПОТЕЖНА

Під час зустрічі пан Юрій поділився історичними фактами, які вдалося віднайти у стародавніх джерелах, відкрив маловідомі факти про Золочів і людей, що творили його минуле. Кожна сторінка цієї книги – мов подих часу, який оживає у документах, спогадах і щирій любові до рідного краю.Атмосфера в бібліотеці була особливою: відчувалася гордість за українське слово, за нашу історію, за тих, хто бережно збирає крихти пам’яті, щоб передати їх наступним поколінням.Це була не просто презентація – це була зустріч із живою історією. Адже кожен факт, кожен документ, про який розповідав автор, дає нам змогу краще зрозуміти, ким ми є і чому маємо цінувати своє коріння. Такі події нагадують: наше минуле – це фундамент, на якому будується сучасність.Нехай ця книга стане ще одним доказом того, що Золочів має свою неповторну душу, історію і голос, який звучить крізь віки українським словом.