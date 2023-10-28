Новини Золочівщини
06:53, 23 жовтня 2025
0
0

Переведення годинників на зимовий час

Gazeta
Фото: НУС
Шановні жителі громади! Нагадуємо, що вже цього тижня відбудеться традиційне переведення годинників.
У ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня, о 4:00 ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Таким чином, ми отримаємо додаткову годину для сну та відпочинку.
Перехід на зимовий час відбувається щороку в останню неділю жовтня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Це – загальноприйнята практика в багатьох країнах – і має на меті більш ефективне використання світлового дня в осінньо-зимовий період.
Звертаємо вашу увагу на те, що більшість сучасних електронних пристроїв – смартфони, комп’ютери, розумні годинники – оновлюють час автоматично. Проте механічні та деякі електронні годинники слід перевести вручну. Рекомендуємо також перевірити час на будильниках, кухонній техніці, автомобілях тощо – щоб уникнути непорозумінь у неділю зранку.
Нехай ця додаткова година подарує вам більше спокою, тепла та гарного настрою!
