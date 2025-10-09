Новини Золочівщини
Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників

Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників
Gazeta
Фото: НУС
16 жовтня 2025 року в місті Золочів відбувся важливий тренінг на тему: «Запобігання та вирішення конфліктів. Основи медіації», організований Агентством ООН у справах біженців (UNHCR) та благодійним фондом «Рокада».
Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників

Участь у тренінгу взяли працівники КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області», а також керівник прихистку для ВПО Ольга Чіпак.
Протягом тренінгу учасники ознайомилися з ключовими аспектами конфліктів, вивчали конфліктогени, тренували активне слухання та розвивали практичні навички вирішення конфліктних ситуацій.
Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників

Навчання проходило у формі інтерактиву, включаючи практичні вправи та тестування, що дало змогу відразу закріплювати теоретичні знання.
Ярослав ОКРЕПКИЙ, заступник міського голови, зазначив:
«У сучасних умовах надзвичайно важливо вміти ефективно вирішувати конфлікти, особливо тим, хто працює з людьми. Такі тренінги – це інвестиція в якість соціальних послуг та професійний розвиток наших фахівців. Дякуємо організаторам за можливість участі».
Наталія МАРКЕВИЧ, завідувачка відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг», поділилася враженнями:
«Тренінг був дуже змістовним і практичним. Особливо цінними стали вправи на розвиток навичок активного слухання та моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Такі знання надзвичайно важливі для ефективної щоденної роботи з вразливими категоріями населення».
Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників


Ірина ДОМАРЕЦЬКА
