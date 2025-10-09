Навчаємось вирішувати конфлікти: тренінг для соціальних працівників

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Участь у тренінгу взяли працівники КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області», а також керівник прихистку для ВПО Ольга Чіпак.Протягом тренінгу учасники ознайомилися з ключовими аспектами конфліктів, вивчали конфліктогени, тренували активне слухання та розвивали практичні навички вирішення конфліктних ситуацій.Навчання проходило у формі інтерактиву, включаючи практичні вправи та тестування, що дало змогу відразу закріплювати теоретичні знання.«У сучасних умовах надзвичайно важливо вміти ефективно вирішувати конфлікти, особливо тим, хто працює з людьми. Такі тренінги – це інвестиція в якість соціальних послуг та професійний розвиток наших фахівців. Дякуємо організаторам за можливість участі».«Тренінг був дуже змістовним і практичним. Особливо цінними стали вправи на розвиток навичок активного слухання та моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Такі знання надзвичайно важливі для ефективної щоденної роботи з вразливими категоріями населення».