Зміцнення партнерства – делегація з канадського міста Смітс-Фоллс відвідала Золочівську громаду

Марія СМЕРЕКА

Гості розпочали візит із зустрічі в Золочівській міській раді, де поспілкувалися з представниками місцевої влади, обговорили актуальні виклики, з якими стикається українське суспільство у воєнний час, а також можливі напрями партнерства – зокрема у сфері медицини, освіти та соціальних послуг.– Щиро дякуємо вам за цей візит –. – Він є свідченням того, що партнерство між нашими містами – Смітс-Фоллс і Золочевом – не лише зберігається, а й міцніє. Ми вдячні канадському народу за солідарність та підтримку – як матеріальну, так і моральну. У цей непростий час це має для нас величезне значення. Саме завдяки таким друзям ми не лише тримаємо оборону, а й продовжуємо розвивати нашу громаду з вірою в майбутнє.– Дякуємо за вашу підтримку та цікавість до нашої громади, – зазначив він. – Незважаючи на виклики, ми продовжуємо системно працювати над розвитком освіти та медицини – це два ключові напрями, які потребують постійної уваги та ресурсів. І ми відкриті до діалогу щодо співпраці в цих сферах.Після зустрічі директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Тарас Яцунський запросив делегацію на ознайомчу екскурсію лікарнею. Гості побачили, як функціонує заклад у сьогоднішніх умовах, поспілкувалися з медичними працівниками, дізналися більше про потреби та перспективи розвитку.– Ми відкриті до співпраці і дуже цінуємо інтерес наших канадських партнерів до стану медицини в громаді –– Ми маємо чітке розуміння, як можна покращити умови надання медичної допомоги. Сьогодні обговорили можливості співпраці – від гуманітарної підтримки до участі у спільних проєктах. Дякуємо за готовність підтримати нас не лише словами, а й конкретними діями.– У нас є угода про партнерство з містом Смітс-Фоллс, і ми щиро раді, що ці домовленості не залишаються на папері, а втілюються в реальні зустрічі, обміни та проєкти – зазначила вона. – Ми відкриті до нових ініціатив і дякуємо партнерам за довіру та щире бажання допомогти.Золочівська громада щиро дякує місту Смітс-Фоллс, організації Mriya Aid, а також усім, хто долучається до справжньої підтримки України. Такі візити зміцнюють не лише партнерство між містами – вони зміцнюють людські зв’язки, побудовані на довірі, солідарності та спільних цінностях.