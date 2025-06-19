Новини Золочівщини
Зміцнення партнерства – делегація з канадського міста Смітс-Фоллс відвідала Золочівську громаду

Gazeta
Фото: НУС
У межах укладеної угоди про партнерство між Золочівською громадою та містом Smiths Falls / Смітс-Фоллс (Канада) до нашої громади з робочим візитом завітали Марк Пейн – член комітету з питань побратимства Smiths Falls Twinning Committee, CSO організації Mriya Aid, та його товариш Дмитро Польовий – лікар-психотерапевт.
Гості розпочали візит із зустрічі в Золочівській міській раді, де поспілкувалися з представниками місцевої влади, обговорили актуальні виклики, з якими стикається українське суспільство у воєнний час, а також можливі напрями партнерства – зокрема у сфері медицини, освіти та соціальних послуг.
– Щиро дякуємо вам за цей візит – звернувся до канадських партнерів тимчасово виконуючий обов’язки міського голови Золочева Богдан РИБАХА. – Він є свідченням того, що партнерство між нашими містами – Смітс-Фоллс і Золочевом – не лише зберігається, а й міцніє. Ми вдячні канадському народу за солідарність та підтримку – як матеріальну, так і моральну. У цей непростий час це має для нас величезне значення. Саме завдяки таким друзям ми не лише тримаємо оборону, а й продовжуємо розвивати нашу громаду з вірою в майбутнє.
Заступник міського голови Ярослав ОКРЕПКИЙ також подякував гостям за небайдужість та готовність до співпраці.
– Дякуємо за вашу підтримку та цікавість до нашої громади, – зазначив він. – Незважаючи на виклики, ми продовжуємо системно працювати над розвитком освіти та медицини – це два ключові напрями, які потребують постійної уваги та ресурсів. І ми відкриті до діалогу щодо співпраці в цих сферах.
Після зустрічі директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Тарас Яцунський запросив делегацію на ознайомчу екскурсію лікарнею. Гості побачили, як функціонує заклад у сьогоднішніх умовах, поспілкувалися з медичними працівниками, дізналися більше про потреби та перспективи розвитку.
– Ми відкриті до співпраці і дуже цінуємо інтерес наших канадських партнерів до стану медицини в громаді – зазначив Тарас ЯЦУНСЬКИЙ. – Ми маємо чітке розуміння, як можна покращити умови надання медичної допомоги. Сьогодні обговорили можливості співпраці – від гуманітарної підтримки до участі у спільних проєктах. Дякуємо за готовність підтримати нас не лише словами, а й конкретними діями.
Начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами МТД та міжнародного співробітництва Світлана КАРМАЗИН підкреслила важливість міжнародних зв’язків, які відкривають нові можливості для громади.
– У нас є угода про партнерство з містом Смітс-Фоллс, і ми щиро раді, що ці домовленості не залишаються на папері, а втілюються в реальні зустрічі, обміни та проєкти – зазначила вона. – Ми відкриті до нових ініціатив і дякуємо партнерам за довіру та щире бажання допомогти.
Золочівська громада щиро дякує місту Смітс-Фоллс, організації Mriya Aid, а також усім, хто долучається до справжньої підтримки України. Такі візити зміцнюють не лише партнерство між містами – вони зміцнюють людські зв’язки, побудовані на довірі, солідарності та спільних цінностях.
Марія СМЕРЕКА
