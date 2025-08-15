У Золочівській громаді зустріли Захисника Назара Бабича

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото авторки

Сьогодні вся громада села Жуличі зібралася, щоб з великою честю та глибокою шаною зустріти нашого Захисника – Назара Бабича, який провів у російському полоні понад два роки. Це – велика радість і гордість для всієї Золочівської громади. Назар – справжній Герой, який мужньо пройшов важке випробування, захищаючи нашу країну.Його з нетерпінням чекала родина – дружина Христина та сини Олег і Денис, які з трепетом і любов’ю обіймали чоловіка й тата.На зустрічі були присутні:• староста Володимир Купреєв• заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий• отець Володимир Лозюк• рідні, друзі, мешканці села, які тепло й зворушливо вітали Назара обіймами, словами подяки та сльозами радості.«Сьогодні для села Жуличі – особливий день. Ми зустрічаємо не просто нашого земляка, а справжнього Героя – Назара Бабича. 1010 довгих днів і ночей Назар пробув у російському полоні. Наші священники Андрій та Володимир кожної неділі молилися за твоє здоров’я та щасливе повернення. Твоя незламність, твоя любов до України – приклад для кожного з нас. Дякуємо тобі, Назаре, за мужність, силу волі, витримку. за те, що вистояв, за те, що живий повернувся до родини. Низький уклін тобі від усієї громади!»«Дорогий Назаре, сьогодні ти повернувся до рідної дружини та синочків, на рідну землю. Сьогодні тебе вітають не тільки Жуличі, а й уся Золочівська громада. Повернення кожного нашого Захисника з полону – це відповідь на наші молитви і результат щоденної боротьби України за своїх синів. Ти – частина цієї великої сили. Дякуємо Тобі, швидкого тобі одужання, миру і Божої опіки!»«Слава Ісусу Христу! Понад тисячу днів кожної неділі, кожного богослужіння ми молилися за твоє повернення додому. Господь почув наші молитви – Назар сьогодні з нами. Ти є для нас символом Незламності, символом любові до своєї країни, до своєї дружини, до своїх діточок. Саме вони давали тобі ту найбільшу надію на визволення з полону. Закликаю кожного з нас молитися за повернення з полону всіх полонених. А тобі, Назаре, нехай Господь дає швидкого одужання як духовного, так і тілесного.»«Слава Україні! Дуже дякую, що ви мене так зустріли.Найперше – дякую Богу, що я живий.Дякую своїй дружині Христині, синочкам Олежику й Денису – ви дали мені силу триматися.Дякую всім вам – за молитви, підтримку, за цю зустріч. Ми вистоїмо, ми сильні, ми незламні!»Молитва, Державний прапор, квіти, теплі слова та щирі обійми – саме так Жуличі зустрічали свого Воїна, дякуючи йому за незламність духу, вірність присязі та любов до Батьківщини.Вітаємо вдома, Назаре! Дякуємо за службу!Слава Україні! Героям Слава!