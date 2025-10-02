Добро об’єднує: у дитсадку провели благодійний гала-концерт на підтримку захисників

Марія СМЕРЕКА

На сцені виступали вихованці садочка разом із працівниками закладу. Маленькі артисти співали, танцювали, даруючи щирі емоції глядачам та демонструючи неабиякі таланти.Справжнім сюрпризом для всіх стала участь кінологічного центру: військовослужбовці показали вражаючу взаємодію з чотирилапими помічниками. Демонстрація можливостей службових собак викликала захоплення як у дітей, так і в дорослих. З міркувань безпеки, фото- та відеоматеріали за участю військових не публікуються, однак організатори висловлюють щиру подяку захисникам за участь та підтримку.Не менш важливою частиною свята стали дитячі розваги, які організувала аніматорка Катерина Тихонова. Веселі ігри, конкурси та сміх створили по-справжньому теплу, святкову атмосферу.«Нам вдалося зібрати 15 500 гривень, які були передані на потреби наших Захисників:– 5 500 грн – благодійному фонду «Золочів відроджений»– 10 000 грн – благодійному фонду «Галицький Щит», » – зазначила завідувачка ЗДО № 7 «Веселка» Наталія ШОК.Організатори дякують усім, хто долучився до події: учасникам, глядачам, благодійникам і партнерам. Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та даруємо надію тим, хто нас захищає.Разом – ми сила!