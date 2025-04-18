Золочівські каратисти – серед найкращих на Відкритому кубку Львівщини!

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Чемпіонами змагань стали:Владислав ЖубжицькийБогдан ГриньківНазарій БлажейкоМакар ЧайкаАнастасія КурпітаДавид ДворянськийВіктор КрасносельськийСрібні призери:Денис РедькаВадим ТимечкоДавид РаєвДанило КіріченкоБронзові призери:Давид ЛисОлександр МединськийМарко СойкаБогдан АнтроповСтаніслав МалинчакДанило МагулкаОлександр КазьмірВіталій КурпітаНазарій ЛуцишинСміливо вийшли на татамі й ті, для кого це були перші змагання: Марія Носкова, Олександр Завіський, Роман Курило, Тимофій Навроцький та Володимир Олексій.Тренер команди, сенсей Володимир Красносельський, висловив гордість за своїх вихованців:«Кожен із наших спортсменів показав силу духу, дисципліну та повагу до суперника – головні принципи карате. Для мене найбільша перемога – бачити, як діти ростуть не лише фізично, а й внутрішньо, стають впевненішими у собі. Дякую батькам за підтримку, а також відділу освіти та Ігорю Гринькову за допомогу з транспортом. Завдяки спільним зусиллям ми маємо такі результати».Золочівські каратисти вкотре довели, що сила, витримка й командний дух – це формула успіху!