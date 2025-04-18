Новини Золочівщини
09:50, 16 жовтня 2025
7
0

Золочівські каратисти – серед найкращих на Відкритому кубку Львівщини!

Gazeta
Фото: НУС
Минулої суботи та неділі у Львові відбулися Відкритий кубок області та турнір «Перший крок» з кіокушинкай карате. Золочів представляла потужна команда з 24 спортсменів, які вибороли 19 нагород!

Чемпіонами змагань стали:
Владислав Жубжицький
Богдан Гриньків
Назарій Блажейко
Макар Чайка
Анастасія Курпіта
Давид Дворянський
Віктор Красносельський
Срібні призери:
Денис Редька
Вадим Тимечко
Давид Раєв
Данило Кіріченко
Бронзові призери:
Давид Лис
Олександр Мединський
Марко Сойка
Богдан Антропов
Станіслав Малинчак
Данило Магулка
Олександр Казьмір
Віталій Курпіта
Назарій Луцишин
Сміливо вийшли на татамі й ті, для кого це були перші змагання: Марія Носкова, Олександр Завіський, Роман Курило, Тимофій Навроцький та Володимир Олексій.
Тренер команди, сенсей Володимир Красносельський, висловив гордість за своїх вихованців:
«Кожен із наших спортсменів показав силу духу, дисципліну та повагу до суперника – головні принципи карате. Для мене найбільша перемога – бачити, як діти ростуть не лише фізично, а й внутрішньо, стають впевненішими у собі. Дякую батькам за підтримку, а також відділу освіти та Ігорю Гринькову за допомогу з транспортом. Завдяки спільним зусиллям ми маємо такі результати».
Золочівські каратисти вкотре довели, що сила, витримка й командний дух – це формула успіху!


Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Інформація
