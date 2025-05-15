ЗОЛОЧІВСЬКІ ЮНІ ЛЕГКОАТЛЕТИ ЗДОБУВАЮТЬ ПРИЗОВІ МІСЦЯ

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Юні спортсмени проявили справжню спортивну витримку, командний дух та жагу до перемоги. Першими на старт вийшли наймолодші учасники – забіг «Нескорених» на 300 м. Тут золочівські дівчата не залишили шансів суперницям: 1 місце – Марія Борисяк, 2 місце – Марта Маліновська. Серед хлопців: 3 місце – Олег Сабодаш, 4 місце – Ігор Шишка.У категорії 2014–2015 р. н. на дистанції 300 м: 2 місце – Анна Лайбіда.У віковій групі 2012–2013 р. н. на дистанції 1000 м: 1 місце – Анна Сабодаш.Також хороші результати показали: 4 місце – Давид Борисяк, 6 місце – Вероніка Маліновська, 7 місце – Анастасія Вітязь.Цінний змагальний досвід отримали: Яна Чучман, Марія Гонтар, Марко Захарчук, Софія Кузьма, Єлизавета Корхова, Устим Грабовський, Ігор Чуйовський.Команду до змагань підготував тренер Михайло Мазан.«Фундаментом наших перемог та розвитком дітей – стала кропітка праця, терпіння та професіональний підхід, на що вказують наші результати. Для декого це був перший старт на обласному рівні – і я задоволений як результатами, так і командним настроєм. Діти виклалися на повну, проявили характер і жагу до боротьби. Дякую батькам за підтримку, а громаді – за бажання розвивати юний спорт. Щира подяка відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради – за організацію транспорту, організаторам змагань – за теплу і дружню атмосферу. І, звісно, велика вдячність нашим Збройним Силам за те, що маємо змогу тренуватися, змагатися і будувати майбутнє. Ми віримо, що дитячий спорт – це не лише шлях до фізичного здоров'я та спортивних досягнень, він формує: характер, дисципліну, вміння працювати в команді та долати труднощі, що є надзвичайно важливим для кожного юного українця. Сподіваємося, що разом ми зможемо створити ще більше можливостей для наших дітей займатися спортом, розвиватися та прославляти нашу громаду та Україну і надіємося, що влада нам у цьому допоможе» – сказав пан Михайло.