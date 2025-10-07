Марія СМЕРЕКА

8 жовтня 2025 року у Золочівському ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 2 ім. Маркіяна Шашкевича відбулося урочисте й емоційне патріотичне дійство – Фестиваль української пісні та маршу, присвячений Дню Захисників і Захисниць України.Цей захід, що вже став багаторічною традицією, цього року пролунав особливо потужно – як символ незламності українського духу та глибокої шани до всіх, хто виборює нашу свободу.Фестиваль розпочався зі спільного виконання Державного Гімну України.Директорка закладу Оксана Смолінська у своєму вітальному слові сказала:«Цей фестиваль – це наша вдячність тим, хто боронить Україну. Ми виховуємо молодь, яка знає свою історію, шанує пам’ять про Героїв і готова будувати майбутнє нашої держави з гідністю та відповідальністю».Зворушливим моментом стала хвилина мовчання та поіменне вшанування пам’яті випускників і батьків учнів, які віддали своє життя за Україну. Присутні вшанували Героїв у спільній молитві, що об’єднала весь шкільний колектив.Кульмінацією свята стала маршова хода учнів 9–11 класів. Вони впевнено крокували шкільним подвір’ям, виконуючи повстанські й патріотичні пісні. Хода продемонструвала не лише стройовий вишкіл, а й глибоке розуміння учнями значення цих пісень у нашій історії.Зі словами підтримки та подяки до присутніх звернувся начальник відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Андрій Заброцький. У своїй промові він зазначив:«Сьогодні ми бачимо, що школа – це не лише про знання, а й про цінності. Те, що відбувається тут, формує міцне підґрунтя для сильної, свідомої нації».Надзвичайно емоційним моментом стало вручення школі Прапора з фронту – як живого свідчення боротьби, мужності й пам’яті. Цей стяг став не лише подарунком, а й символом, який надихатиме учнів і вчителів на щоденні добрі справи заради України.Також під час заходу було представлено короткий звіт про благодійність: представники фонду «Галицький щит» подякували шкільній громаді за активну участь у зборі коштів. Завдяки цій ініціативі вдалося закупити дрони для потреб Збройних Сил України.Цей захід вкотре довів – сила нашого народу в єдності, а майбутнє України в руках її свідомої молоді.