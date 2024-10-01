Відкрито унікальний пішохідний туристичний шлях «Стежками Героїв»

Марія СМЕРЕКА

Шлях протяжністю 11 км пролягатиме селом Вороняки, околичними луками, через території Національного природного парку «Північне Поділля».Він включає унікальні локації: єдину в Україні «Площу Патріархів УГКЦ», Хресну Дорогу, «Джерело на Небесах», джерело в урочищі «Макогін», а також меморіальні знаки на місцях загибелі воїнів УПА. Цей шлях єдиний в Україні такого масштабу, що поєднує духовність, історію та природу. Він створений для тих, хто хоче не лише відпочити, а й відчути глибину багатостраждальної української землі.Отець Михайло Смолінський, парох села Вороняки, знаний своєю активною громадянською позицією, став головним ініціатором створення цього шляху.«Цей ювілейний рік оголошено роком надії. Ми маємо закінчити його молитвою – за дар життя і єдності. Нам потрібно єдиним серцем, єдиними устами стояти на обороні правди, рідного краю, Божого слова і нашої України.Ці 30 років були часом праці й молитви, і Господь Сам відкрив цей шлях для нас як знак – як зоря колись вела до Вифлеєму, так і цей шлях веде до пізнання нашої історії та шанування героїв», –Важливо, що всі локації на шляху збудовані і прознаковані виключно за кошти місцевих підприємців, мешканців села Вороняки та небайдужих добродіїв, які роками разом з отцем працювали над цим проєктом.Паспорт на шлях вручив Анатолій Яремчишин, заступник голови комісії зі створення мережі туристичних шляхів у Львівській області, президент Клубу велотуристів «Рух».«Село має виняткову як природничу, так і культурно-історичну цінність для проведення виховних і пізнавальних заходів. Велике значення має той факт, що громада села провела роботи зі створення і презентації шляху своїми силами. Це говорить про позитивну тенденцію, яка намітилася у розвитку громад – усвідомлення важливості створення патріотичних і туристичних продуктів на своїй території, які віддадуть сторицею у майбутньому», –«Цей проєкт – яскравий приклад того, як сила спільної праці і любові до рідної землі здатна створити справжнє диво. Вороняки довели, що власними зусиллями можна створити культурні та туристичні цінності, які стануть гордістю не лише села, а й усього регіону.Пам’ять про героїв, які віддали життя за свободу України, має жити в наших серцях і надихати нас на добрі справи».«Цей шлях – це не просто нова туристична локація, це жива пам’ять нашої громади, нашої історії та духовності. Він об’єднує у собі важливі патріотичні, релігійні та ландшафтні об’єкти, які розповідають про незламність нашого народу, про його віру і боротьбу за свободу. Це яскравий приклад того, як ініціативність місцевої громади може не лише зберегти історичну спадщину, а й стати потужним інструментом для розвитку туризму, популяризації нашого краю та виховання патріотизму серед молоді».