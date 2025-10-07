Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади

Наші воїни щодня ризикують життям, стримуючи ворога, і потребують надійного транспорту для виконання завдань, евакуації побратимів та доставки необхідного спорядження.Кожна гривня – це внесок у наближення Перемоги Закликаємо всіх долучатися до збору, підтримати наших Героїв, для яких ми – тил і опора.Деталі для переказів: https://send.monobank.ua/jar/AevxXZ8mNgРазом ми – сильні!