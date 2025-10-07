Новини Золочівщини
13:27, 07 жовтня 2025
59
0

Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади

Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади
Gazeta
Фото: НУС
Друзі, потрібні кошти на автомобіль для військових, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку, поблизу Костянтинівки.
Збір для наших захисників із 5-ї окремої штурмової бригади

Наші воїни щодня ризикують життям, стримуючи ворога, і потребують надійного транспорту для виконання завдань, евакуації побратимів та доставки необхідного спорядження.
Кожна гривня – це внесок у наближення Перемоги Закликаємо всіх долучатися до збору, підтримати наших Героїв, для яких ми – тил і опора.
Деталі для переказів: https://send.monobank.ua/jar/AevxXZ8mNg
Разом ми – сильні!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Допоможемо нашим десантникам
Допоможемо нашим десантникам
07.10.25, Новини Золочівщини
Мікроавтобус від громади – для воїнів 53-ї бригади
Мікроавтобус від громади – для воїнів 53-ї бригади
15.09.25, Новини Золочівщини
Золочівська громада передала дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової Гали ...
Золочівська громада передала дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової Гали ...
09.09.25, Новини Золочівщини
РАЗОМ – ДО ПЕРЕМОГИ!
РАЗОМ – ДО ПЕРЕМОГИ!
06.02.25, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.