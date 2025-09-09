Новини Золочівщини
Допоможемо нашим десантникам
До Золочівської громади звернулися військові 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України, які нині виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Наші захисники потребують будівельних матеріалів для укріплення фортифікаційних споруд.
Ми не залишимо їхніх прохань без відповіді – допоможемо разом!
Загальна потреба в матеріалах:
• Сітка габіонна – 1700 м²
• Геотекстиль – 2000 м²
• Плівка 500 мкр – 1000 м²
• Скоби 10 мм L300 – 6000 шт.
• Цвяхи 100 мм – 500 кг
• Цвяхи 150 мм – 500 кг
• Цвяхи 200 мм – 200 кг
• Пластикова труба 100 мм – 100 м
• Провід AsXSn 2×16 мм² (СІП 2×16 мм²) – 400 м
• Провід AsXSn 2×10 мм² (СІП 2×10 мм²) – 400 м
• Провід ПВ-36 мм² – 10 м
• Кабель ВВГнг 2×1.5 мм² – 100 м (80 м + 20 м)
• Затискач проколюючий 16-95/1.5-10 – 220 шт. (170 + 50)
• Лампочка 36В 6Вт – 100 шт. (80 + 20)
• Світильник НСП20У-60-2130 «Конус» – 80 шт.
• Світильник НСП20У-60-2130 «Конус із червоним склом» – 20 шт.
• Автоматичний вимикач 2рC16 – 3 шт. (2 + 1)
• Автоматичний вимикач 2рC10 – 1 шт.
• Трансформатор ОСМ 1 кВА 220/36В – 1 шт.
• Трансформатор ОСМ 0.4 кВА 220/36В – 1 шт.
• Контактор модульний 2р 25А – 2 шт. (1 + 1)
• Контактор модульний КМ-1-20-20 20А 230АС 2NO 2р 1мод. – 1 шт.
• Вимикач однокл. зовн. IP54 – 2 шт. (1 + 1)
• Реле затримки часу – 1 шт.
• Корпус з АБС пластику ударостійкий – 1 шт.
• Хомут кабельний з кільцем – 10 упак. (5 + 5)
• Саморіз по дереву 3.5×25 – 2000 шт. (1000 + 1000)
Кожен метр, кожен кілограм матеріалів — це внесок у безпеку наших воїнів, які щодня стримують ворога.
Разом ми можемо зробити більше!
Якщо маєте можливість допомогти або знаєте підприємства, які можуть долучитися – звертайтеся до Золочівської міської ради 097-12 79 500.
Кошти можна перерахувати за реквізитами:
Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»
Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH Українська гривня)
ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»
ЄДРПОУ: 39950123
МФО: 325796
Також кошти можна перерахувати на карту Монобанку одного з засновників Фонду Володимира Сивака
Номер картки:
5375 4112 1235 3390
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/ANFSJMEufk
Готівкові кошти можна передати у бухгалтерію Золочівської міської ради
У призначенні платежу та в коментарі до «банки» обов’язково вказувати: для 25 бригади ДШВ
Допомагаємо тим, хто боронить нас!
На фото: захисники із 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади дякують Золочівській громаді та Золочівській міській раді за придбані інструменти та будівельні матеріали, 27 серпня 2024 року
