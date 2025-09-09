Допоможемо нашим десантникам

Ми не залишимо їхніх прохань без відповіді – допоможемо разом!Загальна потреба в матеріалах:Загальна потреба в матеріалах:• Сітка габіонна – 1700 м²• Геотекстиль – 2000 м²• Плівка 500 мкр – 1000 м²• Скоби 10 мм L300 – 6000 шт.• Цвяхи 100 мм – 500 кг• Цвяхи 150 мм – 500 кг• Цвяхи 200 мм – 200 кг• Пластикова труба 100 мм – 100 м• Провід AsXSn 2×16 мм² (СІП 2×16 мм²) – 400 м• Провід AsXSn 2×10 мм² (СІП 2×10 мм²) – 400 м• Провід ПВ-36 мм² – 10 м• Кабель ВВГнг 2×1.5 мм² – 100 м (80 м + 20 м)• Затискач проколюючий 16-95/1.5-10 – 220 шт. (170 + 50)• Лампочка 36В 6Вт – 100 шт. (80 + 20)• Світильник НСП20У-60-2130 «Конус» – 80 шт.• Світильник НСП20У-60-2130 «Конус із червоним склом» – 20 шт.• Автоматичний вимикач 2рC16 – 3 шт. (2 + 1)• Автоматичний вимикач 2рC10 – 1 шт.• Трансформатор ОСМ 1 кВА 220/36В – 1 шт.• Трансформатор ОСМ 0.4 кВА 220/36В – 1 шт.• Контактор модульний 2р 25А – 2 шт. (1 + 1)• Контактор модульний КМ-1-20-20 20А 230АС 2NO 2р 1мод. – 1 шт.• Вимикач однокл. зовн. IP54 – 2 шт. (1 + 1)• Реле затримки часу – 1 шт.• Корпус з АБС пластику ударостійкий – 1 шт.• Хомут кабельний з кільцем – 10 упак. (5 + 5)• Саморіз по дереву 3.5×25 – 2000 шт. (1000 + 1000)Кожен метр, кожен кілограм матеріалів — це внесок у безпеку наших воїнів, які щодня стримують ворога.Разом ми можемо зробити більше!Якщо маєте можливість допомогти або знаєте підприємства, які можуть долучитися – звертайтеся до Золочівської міської ради 097-12 79 500.Кошти можна перерахувати за реквізитами:Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH Українська гривня)ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»ЄДРПОУ: 39950123МФО: 325796Також кошти можна перерахувати на карту Монобанку одного з засновників Фонду Володимира СивакаНомер картки:5375 4112 1235 3390Посилання на банкуГотівкові кошти можна передати у бухгалтерію Золочівської міської радиУ призначенні платежу та в коментарі до «банки» обов’язково вказувати: для 25 бригади ДШВДопомагаємо тим, хто боронить нас!На фото: захисники із 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади дякують Золочівській громаді та Золочівській міській раді за придбані інструменти та будівельні матеріали, 27 серпня 2024 року