Електрогенератори — зручно, але небезпечно

Золочівське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає дотримуватись основних вимог пожежної безпеки під час використання електрогенеруючого обладнання.Генератори необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на рівній, негорючій поверхні, на очищеній від сміття території.Заборонено розміщувати генератори всередині житлових і громадських будівель, на балконах, дахах, у прибудовах або біля евакуаційних виходів.Важливо дотримуватись протипожежних відстаней. Наприклад, генератор потужністю до 6 кВт має розміщуватись не ближче ніж 4 метри до негорючої стіни та 8 метрів до інших стін.Використовувати генератори з пошкодженими проводами, підтіканням пального або без герметичних з’єднань.Курити або користуватись відкритим вогнем поруч з генератором.Заправляти генератор без спеціальних засобів, які запобігають розливу палива.Підключати генератор безпосередньо в розетку або без участі спеціаліста.Перевищувати номінальне навантаження, вказане в техпаспорті генератора.Генератор має підключатись до електромережі відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).Має бути передбачена можливість дистанційного вимкнення у разі аварії чи пожежі.У місці підключення обов’язково розміщується інструкція з порядком вмикання та вимкнення.Допустимий обсяг для зберігання: до 40 літрів пального та до 10 кг мастила.Зберігати потрібно в спеціально призначених ємностях у відокремленому приміщенні (гаражі, господарські будівлі), не ближче ніж 7 м до житлових споруд.Заборонено зберігати паливо в МАФах, на ринках та всередині житлових чи громадських будівель.Тимчасове зберігання пального у будівлях допускається лише за умови:Розташування приміщення на 1-му поверсі, з виходом назовні.Наявності протипожежних перегородок, систем пожежної сигналізації, вогнегасників (не менше 2 по 5 кг).Температурний режим – до 20 °С.Поруч із генератором обов’язково мають бути первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, пісок) і обладнання для ліквідації розливів пального.