Новини Золочівщини
Електрогенератори — зручно, але небезпечно
У період нестабільного електропостачання багато українців активно використовують дизельні, бензинові та газові генератори. Проте, нехтуючи правилами експлуатації, люди наражають себе і оточуючих на небезпеку.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає дотримуватись основних вимог пожежної безпеки під час використання електрогенеруючого обладнання.
Основні вимоги до встановлення
Генератори необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на рівній, негорючій поверхні, на очищеній від сміття території.
Заборонено розміщувати генератори всередині житлових і громадських будівель, на балконах, дахах, у прибудовах або біля евакуаційних виходів.
Важливо дотримуватись протипожежних відстаней. Наприклад, генератор потужністю до 6 кВт має розміщуватись не ближче ніж 4 метри до негорючої стіни та 8 метрів до інших стін.
Категорично заборонено:
Використовувати генератори з пошкодженими проводами, підтіканням пального або без герметичних з’єднань.
Курити або користуватись відкритим вогнем поруч з генератором.
Заправляти генератор без спеціальних засобів, які запобігають розливу палива.
Підключати генератор безпосередньо в розетку або без участі спеціаліста.
Перевищувати номінальне навантаження, вказане в техпаспорті генератора.
Підключення – тільки через фахівців
Генератор має підключатись до електромережі відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).
Має бути передбачена можливість дистанційного вимкнення у разі аварії чи пожежі.
У місці підключення обов’язково розміщується інструкція з порядком вмикання та вимкнення.
Як правильно зберігати паливо
Допустимий обсяг для зберігання: до 40 літрів пального та до 10 кг мастила.
Зберігати потрібно в спеціально призначених ємностях у відокремленому приміщенні (гаражі, господарські будівлі), не ближче ніж 7 м до житлових споруд.
Заборонено зберігати паливо в МАФах, на ринках та всередині житлових чи громадських будівель.
Винятки під час воєнного стану
Тимчасове зберігання пального у будівлях допускається лише за умови:
Розташування приміщення на 1-му поверсі, з виходом назовні.
Наявності протипожежних перегородок, систем пожежної сигналізації, вогнегасників (не менше 2 по 5 кг).
Температурний режим – до 20 °С.
Пожежна безпека – понад усе!
Поруч із генератором обов’язково мають бути первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, пісок) і обладнання для ліквідації розливів пального.
У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101!
Збережіть цю інформацію. Подбайте про безпеку свою, своїх близьких та майна.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає дотримуватись основних вимог пожежної безпеки під час використання електрогенеруючого обладнання.
Основні вимоги до встановлення
Генератори необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на рівній, негорючій поверхні, на очищеній від сміття території.
Заборонено розміщувати генератори всередині житлових і громадських будівель, на балконах, дахах, у прибудовах або біля евакуаційних виходів.
Важливо дотримуватись протипожежних відстаней. Наприклад, генератор потужністю до 6 кВт має розміщуватись не ближче ніж 4 метри до негорючої стіни та 8 метрів до інших стін.
Категорично заборонено:
Використовувати генератори з пошкодженими проводами, підтіканням пального або без герметичних з’єднань.
Курити або користуватись відкритим вогнем поруч з генератором.
Заправляти генератор без спеціальних засобів, які запобігають розливу палива.
Підключати генератор безпосередньо в розетку або без участі спеціаліста.
Перевищувати номінальне навантаження, вказане в техпаспорті генератора.
Підключення – тільки через фахівців
Генератор має підключатись до електромережі відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).
Має бути передбачена можливість дистанційного вимкнення у разі аварії чи пожежі.
У місці підключення обов’язково розміщується інструкція з порядком вмикання та вимкнення.
Як правильно зберігати паливо
Допустимий обсяг для зберігання: до 40 літрів пального та до 10 кг мастила.
Зберігати потрібно в спеціально призначених ємностях у відокремленому приміщенні (гаражі, господарські будівлі), не ближче ніж 7 м до житлових споруд.
Заборонено зберігати паливо в МАФах, на ринках та всередині житлових чи громадських будівель.
Винятки під час воєнного стану
Тимчасове зберігання пального у будівлях допускається лише за умови:
Розташування приміщення на 1-му поверсі, з виходом назовні.
Наявності протипожежних перегородок, систем пожежної сигналізації, вогнегасників (не менше 2 по 5 кг).
Температурний режим – до 20 °С.
Пожежна безпека – понад усе!
Поруч із генератором обов’язково мають бути первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, пісок) і обладнання для ліквідації розливів пального.
У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101!
Збережіть цю інформацію. Подбайте про безпеку свою, своїх близьких та майна.
Золочівське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)