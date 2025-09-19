Маленькі серця – велика допомога

Марія СМЕРЕКА

Ці маленькі українці разом із вихователями та батьками проявили велику любов і турботу до наших Захисників. Упродовж минулого тижня вони зібрали для воїнів необхідні речі: смаколики, засоби гігієни, шкарпетки, енергетичні батончики – усе те, що підтримує і додає сил на фронті.Уся зібрана допомога – а це майже 100 кг тепла й турботи – поїхала двома передачами до Краматорська.Особливо зворушливим моментом стала щира пісня у виконанні дошкільнят, яку вони присвятили нашим Воїнам. Їхні голоси, сповнені любові та надії, стали справжнім символом вдячності та підтримки.Такі зустрічі – це не просто передача речей. Це виховання цінностей, які формують сильне і небайдуже покоління. Поки діти ростуть із вірою в перемогу, з любов’ю до України та з розумінням, хто її боронить – ми обов’язково вистоїмо!Щира подяка всім маленьким добродіям, їхнім батькам і вихователям ЗДО № 6 «Вербиченька» за добрі справи і великі серця!