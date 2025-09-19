Новини Золочівщини
Маленькі серця – велика допомога
Нещодавно у Золочеві відбулася зворушлива зустріч із нашим Воїном-Супергероєм Іваном Коваликoм, який завітав до найменших патріотів – вихованців Закладу дошкільної освіти № 6 «Вербиченька».
Ці маленькі українці разом із вихователями та батьками проявили велику любов і турботу до наших Захисників. Упродовж минулого тижня вони зібрали для воїнів необхідні речі: смаколики, засоби гігієни, шкарпетки, енергетичні батончики – усе те, що підтримує і додає сил на фронті.
Уся зібрана допомога – а це майже 100 кг тепла й турботи – поїхала двома передачами до Краматорська.
Особливо зворушливим моментом стала щира пісня у виконанні дошкільнят, яку вони присвятили нашим Воїнам. Їхні голоси, сповнені любові та надії, стали справжнім символом вдячності та підтримки.
Такі зустрічі – це не просто передача речей. Це виховання цінностей, які формують сильне і небайдуже покоління. Поки діти ростуть із вірою в перемогу, з любов’ю до України та з розумінням, хто її боронить – ми обов’язково вистоїмо!
Щира подяка всім маленьким добродіям, їхнім батькам і вихователям ЗДО № 6 «Вербиченька» за добрі справи і великі серця!
Марія СМЕРЕКА
