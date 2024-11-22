У Золочеві відкрили нове сучасне відділення «Нової пошти»

У Золочеві відбулося урочисте відкриття нового відділення «Нової пошти». Це важлива подія як для місцевого бізнесу, так і для всієї громади, адже нове відділення значно розширює логістичні можливості міста, забезпечує більшу зручність для жителів та створює нові робочі місця.

Відділення розташоване у зручному місці та обладнане за найсучаснішими стандартами. Тут передбачені зони самообслуговування та є можливість звернутися до персоналу для отримання додаткової допомоги. Новий простір дозволяє ефективно обробляти значний обсяг посилок, забезпечуючи швидке та якісне обслуговування.Ініціаторами відкриття стали місцеві підприємці – родина Федчаків, яка вже не вперше реалізовує важливі інфраструктурні проєкти у Золочеві. Під час відкриття на адресу підприємців лунали щирі слова подяки за їхній внесок у розвиток міста.Міський голова Золочева Ігор Гриньків:«Мав приємність взяти участь у відкритті нового відділення «Нової пошти» у нашому місті. Разом із запрошеними гостями привітав родину Федчаків із ще одним важливим кроком у розвитку їхнього бізнесу. Це не лише успіх однієї сім’ї, а й перемога для всієї громади, адже нове відділення – це зручність, нові можливості та розвиток Золочева. Від імені депутатів та службовців Золочівської міської ради щиро подякував за наполегливість, працю та довіру до рідного міста. Упевнений, що попереду ще багато добрих справ, які служитимуть людям і робитимуть Золочів комфортнішим та сучаснішим».Відкриття нового відділення – це не лише розширення мережі «Нової пошти», але й черговий приклад того, як приватна ініціатива у співпраці з громадою здатна творити позитивні зміни. Мешканці Золочева вже відчувають переваги нової інфраструктури – зручний графік роботи, швидке обслуговування та близькість до дому.