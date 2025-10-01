Новини Золочівщини
Тиша криївки, що промовляє: вшанування борців за волю України
1 жовтня в урочищі «Макогін» поблизу села Вороняки, де розташована відновлена криївка українських повстанців, відбулися заходи, приурочені до Дня захисників і захисниць України, Дня ветеранів, Дня Українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці.
Присутні вшанували пам’ять борців за волю України хвилиною мовчання та спільною молитвою. До місця пам’яті принесли не просто квіти – а вдячність і щире бажання зберегти спомин про тих, хто віддав своє життя за свободу. Там, де колись панувала тиша криївки, сьогодні лунали слова пам’яті та поваги.
У заході взяли участь представники місцевої влади, духовенства, молодь і жителі громади. Ця подія нагадує нам про важливість пам’ятати своє коріння та берегти національні традиції задля світлого майбутнього.
Присутні вшанували пам’ять борців за волю України хвилиною мовчання та спільною молитвою. До місця пам’яті принесли не просто квіти – а вдячність і щире бажання зберегти спомин про тих, хто віддав своє життя за свободу. Там, де колись панувала тиша криївки, сьогодні лунали слова пам’яті та поваги.
У заході взяли участь представники місцевої влади, духовенства, молодь і жителі громади. Ця подія нагадує нам про важливість пам’ятати своє коріння та берегти національні традиції задля світлого майбутнього.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)