Тиша криївки, що промовляє: вшанування борців за волю України

Присутні вшанували пам’ять борців за волю України хвилиною мовчання та спільною молитвою. До місця пам’яті принесли не просто квіти – а вдячність і щире бажання зберегти спомин про тих, хто віддав своє життя за свободу. Там, де колись панувала тиша криївки, сьогодні лунали слова пам’яті та поваги.У заході взяли участь представники місцевої влади, духовенства, молодь і жителі громади. Ця подія нагадує нам про важливість пам’ятати своє коріння та берегти національні традиції задля світлого майбутнього.