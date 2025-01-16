Новини Золочівщини
Молодь Білого Каменя збирає кошти на освітлення для Народного дому
У Золочівській громаді молодь села Білий Камінь активно працює не лише над підтримкою захисників, а й над розвитком рідного села. Зараз вони організували збір коштів, щоб облаштувати сучасне освітлення для сцени та залу у місцевому Народному домі.
Цей заклад є центром культурного життя громади – тут відбуваються концерти, свята, зустрічі та благодійні заходи. Саме тому юні активісти хочуть зробити його ще комфортнішим і світлішим.
«Ми розуміємо, що у держави зараз є першочергові витрати, тому беремо на себе цю справу. Народний дім має бути осередком світла і в прямому, і в переносному значенні», – зазначає учасник ініціативи Данило Стебніцький.
Мета збору: 20 000 ₴
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5MGrFfQaDv
Номер картки: 4874 1000 2895 7341
Кожен, хто долучиться, допоможе зробити ще один крок до розвитку культури та згуртованості в сільській місцевості.
