Золочів знову приймав делегацію з партнерського міста Шьонінген







Леся ГОРГОТА

Фото авторки

– Наші друзі зі Шьонінгена вже понад тридцять років разом із нами. Від початку великої війни вони жодного разу не залишилися осторонь, постійно підтримуючи українців. І цей приїзд є черговим підтвердженням того, що справжнє партнерство не знає ні відстаней, ні випробувань, –Делегація відвідала КНП «Золочівська ЦРЛ», куди привезла гуманітарний вантаж: лікарняні ліжка, медичне обладнання, засоби гігієни та інші необхідні речі.– Ми відчуваємо щиру підтримку друзів із Німеччини. Для нашої громади дуже важливо знати, що поруч є надійне плече, яке готове допомогти у найважчі часи.– Ми будемо приїжджати стільки, скільки буде потрібно. Але всі ми мріємо, щоб наступні поїздки були вже у мирний час. Бо українці заслуговують на життя без війни.– Ми бачимо мужність громади, яка тримається й працює, незважаючи на постійні виклики. Це викликає глибоку повагу і ще більше мотивує нас допомагати.У рамках візиту гості висадили декоративні кущі поряд зі сквером Німецько-української дружби у Золочеві - Шьонінген сквер.. Він розповів, що Braunschweiger Zeitung є одним із найчитаніших регіональних видань Німеччини. Це щоденне видання, тижневий наклад якого становить понад півтора мільйона примірників. Газета виходить з понеділка по суботу та має власні регіональні вкладки.– У Німеччині людям властиво довіряти саме друкованим виданням. Газета – це не лише джерело інформації, а й символ стабільності та надійності. Читачі знають: якщо щось надруковано, воно пройшло перевірку. У час, коли інтернет часто поширює фейки, друковане слово зберігає свою вагу. Тому я відчуваю особливу відповідальність, коли писатиму про Україну та Золочів для наших читачів, – наголосив журналіст.Візит делегації став ще одним підтвердженням того, що дружба між Золочевом і Шьонінгеном – це не просто офіційні угоди, а справжня людська солідарність, перевірена часом і війною.