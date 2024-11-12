Новини Золочівщини
Золочів знову приймав делегацію з партнерського міста Шьонінген
Золочів всорокове з часу повномасштабного вторгнення відвідала делегація з німецького міста-партнера Шьонінген. У її складі – голова німецько-українського товариства, почесний громадянин Золочівської громади Петер Фос, депутат двох парламентів – Шьонінгена та Гельмштадта – Ян Фріке, давні друзі громади Бйорн Шрайбер, Вернер Шульце та Герхард Вінтер. Вперше у Золочеві побував журналіст одного з найтиражніших друкованих видань Німеччини Braunschweiger Zeitung Гаральд Лікус.
Гостей у міській раді тепло вітали міський голова Золочева Ігор Гриньків та голова Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана Криницька.
– Наші друзі зі Шьонінгена вже понад тридцять років разом із нами. Від початку великої війни вони жодного разу не залишилися осторонь, постійно підтримуючи українців. І цей приїзд є черговим підтвердженням того, що справжнє партнерство не знає ні відстаней, ні випробувань, – наголосив Ігор ГРИНЬКІВ.
Делегація відвідала КНП «Золочівська ЦРЛ», куди привезла гуманітарний вантаж: лікарняні ліжка, медичне обладнання, засоби гігієни та інші необхідні речі.
Голова товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана КРИНИЦЬКА відзначила:
– Ми відчуваємо щиру підтримку друзів із Німеччини. Для нашої громади дуже важливо знати, що поруч є надійне плече, яке готове допомогти у найважчі часи.
Петер ФОС, який приїздить до Золочева вже понад пів сотні разів, щиро зізнався:
– Ми будемо приїжджати стільки, скільки буде потрібно. Але всі ми мріємо, щоб наступні поїздки були вже у мирний час. Бо українці заслуговують на життя без війни.
Своїми думками поділився і Ян ФРІКЕ:
– Ми бачимо мужність громади, яка тримається й працює, незважаючи на постійні виклики. Це викликає глибоку повагу і ще більше мотивує нас допомагати.
У рамках візиту гості висадили декоративні кущі поряд зі сквером Німецько-української дружби у Золочеві - Шьонінген сквер.
– У Німеччині людям властиво довіряти саме друкованим виданням. Газета – це не лише джерело інформації, а й символ стабільності та надійності. Читачі знають: якщо щось надруковано, воно пройшло перевірку. У час, коли інтернет часто поширює фейки, друковане слово зберігає свою вагу. Тому я відчуваю особливу відповідальність, коли писатиму про Україну та Золочів для наших читачів, – наголосив журналіст.
Візит делегації став ще одним підтвердженням того, що дружба між Золочевом і Шьонінгеном – це не просто офіційні угоди, а справжня людська солідарність, перевірена часом і війною.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Гостей у міській раді тепло вітали міський голова Золочева Ігор Гриньків та голова Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана Криницька.
– Наші друзі зі Шьонінгена вже понад тридцять років разом із нами. Від початку великої війни вони жодного разу не залишилися осторонь, постійно підтримуючи українців. І цей приїзд є черговим підтвердженням того, що справжнє партнерство не знає ні відстаней, ні випробувань, – наголосив Ігор ГРИНЬКІВ.
Делегація відвідала КНП «Золочівська ЦРЛ», куди привезла гуманітарний вантаж: лікарняні ліжка, медичне обладнання, засоби гігієни та інші необхідні речі.
Голова товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана КРИНИЦЬКА відзначила:
– Ми відчуваємо щиру підтримку друзів із Німеччини. Для нашої громади дуже важливо знати, що поруч є надійне плече, яке готове допомогти у найважчі часи.
Петер ФОС, який приїздить до Золочева вже понад пів сотні разів, щиро зізнався:
– Ми будемо приїжджати стільки, скільки буде потрібно. Але всі ми мріємо, щоб наступні поїздки були вже у мирний час. Бо українці заслуговують на життя без війни.
Своїми думками поділився і Ян ФРІКЕ:
– Ми бачимо мужність громади, яка тримається й працює, незважаючи на постійні виклики. Це викликає глибоку повагу і ще більше мотивує нас допомагати.
У рамках візиту гості висадили декоративні кущі поряд зі сквером Німецько-української дружби у Золочеві - Шьонінген сквер.
– У Німеччині людям властиво довіряти саме друкованим виданням. Газета – це не лише джерело інформації, а й символ стабільності та надійності. Читачі знають: якщо щось надруковано, воно пройшло перевірку. У час, коли інтернет часто поширює фейки, друковане слово зберігає свою вагу. Тому я відчуваю особливу відповідальність, коли писатиму про Україну та Золочів для наших читачів, – наголосив журналіст.
Візит делегації став ще одним підтвердженням того, що дружба між Золочевом і Шьонінгеном – це не просто офіційні угоди, а справжня людська солідарність, перевірена часом і війною.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)