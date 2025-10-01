Символи незламності

Марія СМЕРЕКА

У тиші осіннього лісу, де зберігається пам’ять про боротьбу за незалежність, лунали молитви за полеглими, українські пісні та слова шани й вдячності. Присутні поклали квіти до могили, запалили лампадки, схилили голови у спільній хвилині мовчання. Учасники заходу наголошували на важливості збереження історичної пам’яті, а також на неперервності української боротьби – від УПА до сучасних Збройних Сил України.Цей день став ще одним нагадуванням: свобода і незалежність здобуваються ціною великих жертв, і наш обов’язок – пам’ятати про це щодня. Саме такі місця, як могила бійців УПА біля Зозулів, стають символами національної пам’яті, сили духу та незламності українців.