Відвага, закарбована в граніті: у Золочівському фаховому коледжі НУ «Львівська політехніка» відкрили меморіальну дошку Герою-захиснику Степану Бобрику

Артур ХОМІЦЬКИЙ

Церемонія зібрала численну громаду: викладачів, студентів, військових, представників влади та духовенства. Право відкрити дошку випало матері загиблого воїна Надії Бобрик, а також директору коледжу Юрію Болюбашу.Із глибокими словами вдячності та підтримки до присутніх звернулися отець Юрій Галабуда, перший заступник голови Золочівської районної державної адміністрації Михайло Кулик, секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович, куратор Лідія Жулин та брат Степана.Музичний супровід події забезпечив оркестр Національної академії Національної гвардії України під керівництвом А. Чебанова. Слова вдячності також адресовані командуванню 146 Окремого ремонтно-відновлювального полку, керівництву Національної академії Нацгвардії та підприємцю Роману Рудому, які долучилися до організації цього важливого заходу.Ця подія стала не лише актом вшанування пам’яті, а й нагадуванням про справжню ціну свободи. Меморіальна дошка Степану Бобрику – це символ мужності, жертовності та любові до Батьківщини.Слава Україні! Героям слава!