До Дня захисників і захисниць України

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Вже традиційно, 1 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці саме тут відбулися урочистості з нагоди Дня Захисників і Захисниць України та Дня українського козацтва. Захід об'єднав мешканців громади, духовенство, представників міської та районної влади, учнів та педагогів Білокамінського ЗЗСО I–III ступенів імені Маркіяна Шашкевича.Музей-криївка, відкритий у 2007 році, є особливим місцем для громади. Тут зібрані унікальні експонати діяльності визвольного руху ОУН-УПА, які зробили значний внесок у боротьбі за незалежність України. Збережені деякі цінні документи антирадянського змісту. Відвідувачі мають змогу відчути атмосферу того часу завдяки точно відтвореному інтер’єру.Спочатку криївка виконувала роль бойового поста, хоча періодично тут проводилися зустрічі вищого командування УПА. Вона була чинною в період з листопада 1941 року по лютий 1947 року. Пізніше стала надбанням сім’ї Керницького, де він з дружиною у 1946 році оселився для ведення пропагандистської діяльності. Тут готувалися літературні матеріали: замінники бюлетенів з тризубами; листівки з відповідним текстом; інша подібна документація.У ніч на 18 лютого 1947 року криївку викрили, того ж дня і героїчно загинув референт крайової округи ОУН Іван Керницький.Такі заходи нагадують нам: боротьба повстанців не завершилась у минулому. Вона триває у героїзмі й стійкості сучасних Захисників та Захистниць, які нині боронять незалежність України на фронті.