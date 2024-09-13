Новини Золочівщини
Міського голову Золочева нагороджено медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня

Фото: НУС
Міський голова Золочева Ігор Гриньків нагороджений медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня.
Відзнаку підписав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
«Ця відзнака – медаль «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня, підписана начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, – це висока оцінка нашої спільної праці. Вона належить усім, хто разом зі мною працює для допомоги нашим воїнам та зміцнення обороноздатності держави», – зазначив Ігор Гриньків.
Це визнання стало свідченням того, що підтримка армії, яка є пріоритетом Золочівської громади, важлива для всієї України.
