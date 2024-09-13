Новини Золочівщини
Міського голову Золочева нагороджено медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня
Міський голова Золочева Ігор Гриньків нагороджений медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня.
Відзнаку підписав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
«Ця відзнака – медаль «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня, підписана начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, – це висока оцінка нашої спільної праці. Вона належить усім, хто разом зі мною працює для допомоги нашим воїнам та зміцнення обороноздатності держави», – зазначив Ігор Гриньків.
Це визнання стало свідченням того, що підтримка армії, яка є пріоритетом Золочівської громади, важлива для всієї України.
