Взаємодія з військовими та ветеранами в медичному закладі: психологічні аспекти



Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Цей захід став можливим завдяки проєкту «Відновлені», який реалізується в межах програми МХП Поруч від Благодійного фонду «МХП-Громаді». Мета проєкту – зробити реабілітаційні послуги в громадах доступними та якісними, підтримати медичні команди і допомогти лікарням розвиватися.Такі ініціативи мають велике значення, адже медичні працівники щодня зустрічають військових і ветеранів, і від того, наскільки вони готові до правильної взаємодії, залежить якість допомоги та відчуття безпеки пацієнтів.Учасники воркшопу:• поглибили знання про психологічні аспекти роботи з військовими та ветеранами• отримали інструменти ефективної комунікації• дізналися, як дбати про власне ментальне здоров’я, щоб залишатися стійкими й підтримувати іншихТренінг провела психолог по роботі з демобілізованими від відділу ментального здоров’я МХП Олена Левчишина, яка поділилася професійними знаннями та практичними інструментами підтримки.Подібні заходи – це ще один крок до формування стійкої системи медичної допомоги, здатної чутливо реагувати на потреби військових і ветеранів.