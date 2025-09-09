Новини Золочівщини
Взаємодія з військовими та ветеранами в медичному закладі: психологічні аспекти
30 вересня у стінах Золочівської центральної районної лікарні відбувся воркшоп «Взаємодія з військовими та ветеранами в медичному закладі: психологічні аспекти».
Цей захід став можливим завдяки проєкту «Відновлені», який реалізується в межах програми МХП Поруч від Благодійного фонду «МХП-Громаді». Мета проєкту – зробити реабілітаційні послуги в громадах доступними та якісними, підтримати медичні команди і допомогти лікарням розвиватися.
Такі ініціативи мають велике значення, адже медичні працівники щодня зустрічають військових і ветеранів, і від того, наскільки вони готові до правильної взаємодії, залежить якість допомоги та відчуття безпеки пацієнтів.
Учасники воркшопу:
• поглибили знання про психологічні аспекти роботи з військовими та ветеранами
• отримали інструменти ефективної комунікації
• дізналися, як дбати про власне ментальне здоров’я, щоб залишатися стійкими й підтримувати інших
Тренінг провела психолог по роботі з демобілізованими від відділу ментального здоров’я МХП Олена Левчишина, яка поділилася професійними знаннями та практичними інструментами підтримки.
Подібні заходи – це ще один крок до формування стійкої системи медичної допомоги, здатної чутливо реагувати на потреби військових і ветеранів.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
