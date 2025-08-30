Під Покровом Пресвятої: день молитви за тих, хто бореться

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Це особливий день – день глибокої шани до тих, хто тримає на своїх плечах свободу, незалежність і майбутнє України.Захисники і Захисниці України – це не просто військові. Це чоловіки й жінки, які залишили дім, родину, роботу, мирне життя – щоб стати щитом для своєї держави. Це ті, хто в дощ і холод, у небезпеці, часто на межі людських можливостей – стоять там, де найбільше потрібно.Це ті, хто не питає, вигідно чи ні. Вони просто роблять своє. Бо знають – якщо не вони, то хто?Серед них – молодь і ветерани, лікарі й вчителі, фермери й айтішники, батьки й матері… Різні люди, об’єднані одним – любов’ю до України.Хтось повернувся додому з фронту. Хтось досі боронить нашу землю. Хтось навіки залишився в пам’яті, у серці, у нашій молитві…Під час заходу до «Алеї слави» були покладені квіти – як символ глибокої пошани.Пролунали слова вдячності. Були щирі молитви. Була хвилина мовчання, яка завжди звучить гучніше за будь-які промови…Сьогодні ми також звернулися до Пресвятої Богородиці – небесної Покровительки воїнів. Просили в неї миру, сили, надії.Бо цей день – не просто про минуле. Він про теперішнє, в якому триває боротьба, і про майбутнє, яке ми обов’язково виборемо.Ми вдячні кожному Захиснику й кожній Захисниці.Ми пам’ятаємо тих, хто не повернувся.Ми підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу.Ми виховуємо вдячність у серцях дітей – щоб більше ніколи не втратити того, за що заплачено таку високу ціну.Слава Україні! Героям слава!