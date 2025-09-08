Молитва біля ікони Холмської Божої Матері на Святій Горі









Христина КАВКОВСЬКА

Цю добру традицію започаткувала голова організації Світлана Наливайко. Саме вона розповіла присутнім і дивовижну історію ікони, яка вшановується як одна з найдавніших святинь Русі. За переказами, її написав євангеліст Лука, а до Холма святиню привіз князь Володимир. Упродовж століть ікона була духовним символом Холмщини, а сьогодні вона єднає серця українців, які бережуть свою історичну пам'ять.Спільну молитву цього року провадив о. Онуфрій. Після богослужіння учасники мали нагоду набрати цілющої джерельної води, поспілкуватися у колі друзів і насолодитися красою природи Святої Гори.«Вдячна отцю Онуфрію за спільну молитву до ікони Холмської Божої Матері, а вам, мої дорогі друзі – за щирість і відданість нашій традиції. «Родинне дерево» – це не лише наша організація, це наша спільна душа, яка береже пам'ять про рідну землю, про предків і їхню віру. Дякую, що ми разом творимо цю духовну єдність», –Такі зустрічі на Святій Горі вже стали доброю традицією, яка єднає покоління і зберігає пам'ять про історичні землі нашого народу.