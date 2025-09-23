Новини Золочівщини
07:02, 23 вересня 2025
509
0

Дмитро Вітязь: «Я завжди знав, відчував, що буду воювати з москалем»

Gazeta
Фото: НУС
Є люди, які своїм виглядом і словом залишають у серці глибокий слід. Такою зустріччю для мене стало знайомство з нашим земляком, уродженцем маленького села Бужок, полковником Національної гвардії України, командиром 4-го окремого загону спеціального призначення «Омега», Героєм України Дмитром Вітязем.
Дмитро Вітязь: «Я завжди знав, відчував, що буду воювати з москалем»

Перше враження від Дмитра – скромність. Переді мною сидів чоловік із вогником в очах, спокійний і водночас зосереджений. У його словах не було пишних фраз чи гучних заяв, але відчувалась сила, впевненість і величезна відповідальність за тих, хто поруч, за країну, за свій народ. Саме так, мабуть, і виглядає справжній Герой.
Дмитро розповів, що ще з дитинства відчував у собі покликання бути військовим:
«Але вже тоді я знав, що буду не простим військовим. Я служитиму в підрозділі спецпризначення. Захоплювався фільмами про військових, про спецоперації. Зачитувався історією України, особливо цікавився періодом Української повстанської армії і її героями. Любив читати про національно-визвольну боротьбу часів Хмельниччини та часів УНР і повстанців Холодного Яру та Поділля».
Його бойовий шлях розпочався ще в 2014-му. У складі Національної гвардії він брав участь в АТО, командував екіпажем БТР у найгарячіших точках. Пригадує, як після успішної операції не хотів повертатися на ротацію: «Ну як повертатись, якщо тут відбувались важливі події для країни?»
«Я завжди знав, відчував, що буду воювати з москалем, ще з дитинства, я був вихований в цих традиціях боротьби українського народу і коли сама доля дає можливість битися зі споконвічним ворогом – цим шансом потрібно скористатись!», – пояснює своє рішення захищати державу.
Потім – новий, ще страшніший етап війни, вже після 24 лютого 2022 року. Спецоперації, у тому числі й на території ворога. Відвага, мужність і бездоганна служба стали причиною того, що Указом Президента Дмитру Вітязю присвоєно найвище звання – Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Разом із тим полковник Дмитро Вітязь є кавалером кількох високих державних нагород: ордена «За мужність» ІІІ ступеня (2017), ордена «За мужність» ІІ ступеня (2023) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Та попри усі звання й нагороди, Дмитро залишається передусім людиною. Як командир, він особливо наголошує на ставленні до своїх підлеглих:
«Це один із небагатьох підрозділів, де воюють офіцери, а рядовий склад виконує забезпечує виконання бойових завдань. Важливо попри посади зберігати людське в собі, поважати тих, хто поруч».
У нашій розмові Дмитро неодноразово підкреслював: перемога залежить від спільної єдності фронту і тилу.
«Хочу подякувати землякам за підтримку. Також прошу гуртуватись на підтримку війська. Лише спільними зусиллями можна втримати ворога на фронті і зберегти державу. Сам солдат в окопі нічого на собі не втримає. Війна – технологічна, а технології потребують грошей. Тому через надійний тил, підтримку громадян, бізнесу, органів влади та місцевого самоврядування ми можемо забезпечити військо всім необхідним. А тоді військо зможе гідно приймати тягар удару москалів».
Слухаючи Дмитра, я думала про те, наскільки горді мають бути його земляки з Білокамінщини, із маленького села Бужок. Бо саме з таких невеликих сіл, з таких родин, із любові до свого краю виростають Герої.
Його приклад – це орієнтир для молодших поколінь, це жива історія, написана мужністю і відвагою. І хоч Дмитро говорить просто, без гучних слів, саме в цій простоті – справжня велич.
Ми пишаємося тим, що Герой України Дмитро Вітязь – наш земляк. Його шлях – це нагадування, що сила України в її людях, у тих, хто не вагається стати на захист рідної землі.
Cьогодні кожен із нас може долучитися до підтримки тих, хто тримає найскладніші позиції. Допомогти спецпідрозділу Дмитра можна через благодійний фонд «Омега-Дім», головним адресатом надання допомоги якого є Центр спеціального призначення «ОМЕГА» Національної гвардії України.
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Номер рахунку отримувача: UA493052990000026008031806999
ЄДРПОУ отримувача: 45279818
БФ «ОМЕГА-ДІМ»

Разом ми здатні посилити наших воїнів і наблизити Перемогу.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
