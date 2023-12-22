Голуби миру від дітей відкритих серцем



Христина КАВКОВСЬКА



Перед цим у міській бібліотеці відбувся тематичний захід, де діти разом з вихователями говорили про цінність миру, доброти та кожного прожитого дня. А після зустрічі юні учасники вийшли у центр міста та роздавали перехожим голубів миру з теплими побажаннями. На кожному паперовому птахові були слова, сповнені щирості, надії та любові.«Мир починається з серця кожної людини. Сьогодні наші діти показали це всім мешканцям громади – простими, але дуже важливими словами й добрими жестами. Такі акції не лише надихають дорослих, але й вчать нас ще більше цінувати життя та єдність», –Це була щира і зворушлива зустріч, яка подарувала тепло як самим учасникам, так і всім, хто отримав пташку миру в подарунок.