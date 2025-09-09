Зустріч міського голови з Героєм України Дмитром Вітязем

Христина КАВКОВСЬКА



Нещодавно громада передала бійцям «Омеги» партію дронів – сучасні «очі на фронті», які рятують життя наших захисників та нищать ворога.«Сьогодні для нас важлива кожна допомога. Завдяки небайдужим людям ми маємо змогу швидше реагувати на виклики фронту й берегти життя бійців. Прогулявшись вашим містом, відчув силу тилу – це місце, де цінують працю, підтримують одне одного і продовжують розвивати громаду попри війну. Дуже важливо бути на своєму місці, робити свою справу й водночас не забувати про військо».«Наша позиція проста: захищати свою землю – спільна справа. Ми продовжуємо підсилювати тих, хто на передовій, бо їхня боротьба – це наша свобода. Для нас честь мати таких гостей і ще більша честь підтримувати їх».