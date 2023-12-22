Новини Золочівщини
Спільне очищення Західного Бугу: Золочівська громада – партнер міжнародного екопроєкту

Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська територіальна громада долучилася до реалізації міжнародної ініціативи з охорони довкілля – проєкту «Чистий Буг – співпраця гміни Дорогичин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу». Ініціатива реалізується в межах програми Interreg NEXT «Польща–Україна 2021–2027».
Добротвірська громада, яка є партнером у цьому транскордонному проєкті, запросила Золочівську МТГ до участі в екологічній акції з прибирання берегів річки Західний Буг. Одночасно аналогічні заходи відбувалися й на польській стороні – у гміні Дорогичин.
Спільне очищення річки стало не лише внеском у покращення стану довкілля, а й прикладом успішної міжнародної співпраці громад.
«Ми раді бути частиною цього проєкту, адже він об’єднує не лише зусилля громад, а й цінності – відповідальність, партнерство та сталий розвиток. Такі ініціативи показують, як спільними діями можна впливати на якість довкілля», – підкреслила Світлана КАРМАЗИН, начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради.
У рамках акції учасники зібрали значну кількість побутових відходів, які роками накопичувалися на прибережній території. Організатори переконані – подібні ініціативи сприяють не лише фізичному очищенню природного середовища, а й підвищенню екологічної культури серед мешканців.
Щиро дякуємо всім, хто долучився до акції!
Кожен ваш внесок – це важливий крок до чистішого довкілля, збереження природної спадщини та формування екологічно свідомого суспільства. Спільними зусиллями ми змінюємо світ на краще.
Марія СМЕРЕКА

Фото Лесі ГОРГОТИ
