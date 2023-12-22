Спільне очищення Західного Бугу: Золочівська громада – партнер міжнародного екопроєкту

Марія СМЕРЕКА



Фото Лесі ГОРГОТИ

Добротвірська громада, яка є партнером у цьому транскордонному проєкті, запросила Золочівську МТГ до участі в екологічній акції з прибирання берегів річки Західний Буг. Одночасно аналогічні заходи відбувалися й на польській стороні – у гміні Дорогичин.Спільне очищення річки стало не лише внеском у покращення стану довкілля, а й прикладом успішної міжнародної співпраці громад.«Ми раді бути частиною цього проєкту, адже він об’єднує не лише зусилля громад, а й цінності – відповідальність, партнерство та сталий розвиток. Такі ініціативи показують, як спільними діями можна впливати на якість довкілля», –У рамках акції учасники зібрали значну кількість побутових відходів, які роками накопичувалися на прибережній території. Організатори переконані – подібні ініціативи сприяють не лише фізичному очищенню природного середовища, а й підвищенню екологічної культури серед мешканців.Щиро дякуємо всім, хто долучився до акції!Кожен ваш внесок – це важливий крок до чистішого довкілля, збереження природної спадщини та формування екологічно свідомого суспільства. Спільними зусиллями ми змінюємо світ на краще.