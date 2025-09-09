Новини Золочівщини
06:38, 22 вересня 2025
43
0

До Дня Миру – з турботою про захисників

До Дня Миру – з турботою про захисників
Gazeta
Фото: НУС
У переддень Міжнародного дня Миру учнівська та педагогічна спільнота Золочівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 1 виявила щиру підтримку тим, хто щодня виборює мир для України.
До Дня Миру – з турботою про захисників

У навчальному закладі було зібрано та передано 3800 гривень на потреби ремонту автомобіля для 3-ї штурмової бригади. Ремонт техніки виконує благодійна організація «Галицький Щит».
Такий вчинок – не просто доброчинність, а прояв громадянської свідомості та підтримки наших воїнів. У час, коли українці борються за свою свободу, кожен внесок – фінансовий, інформаційний чи моральний – наближає спільну Перемогу.
Мир починається з дії – з небайдужості, з розуміння того, що доля країни залежить від кожного. І саме такі ініціативи показують, що в тилу також точиться важлива боротьба – боротьба за єдність, віру та взаємну підтримку.
Слава Україні! Героям слава!

Марія СМЕРЕКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Золочівська громада передала дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової Гали ...
Золочівська громада передала дрони для 80-ї окремої десантно-штурмової Гали ...
09.09.25, Новини Золочівщини
Дрони для перемоги: Золочівська громада продовжує підтримувати українських ...
Дрони для перемоги: Золочівська громада продовжує підтримувати українських ...
28.08.25, Новини Золочівщини
Медики зібрали кошти на дрони
Медики зібрали кошти на дрони
22.07.25, Новини Золочівщини
Автомобіль для підсилення захисників
Автомобіль для підсилення захисників
20.12.24, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.