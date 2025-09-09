До Дня Миру – з турботою про захисників

Марія СМЕРЕКА

У навчальному закладі було зібрано та передано 3800 гривень на потреби ремонту автомобіля для 3-ї штурмової бригади. Ремонт техніки виконує благодійна організація «Галицький Щит».Такий вчинок – не просто доброчинність, а прояв громадянської свідомості та підтримки наших воїнів. У час, коли українці борються за свою свободу, кожен внесок – фінансовий, інформаційний чи моральний – наближає спільну Перемогу.Мир починається з дії – з небайдужості, з розуміння того, що доля країни залежить від кожного. І саме такі ініціативи показують, що в тилу також точиться важлива боротьба – боротьба за єдність, віру та взаємну підтримку.Слава Україні! Героям слава!