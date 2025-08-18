Відкриття Пластового року 2025 у Золочеві: старт нових пригод і нових вершин



Михайло ГАРМАТЮК

Цей захід об’єднав пластунів, створивши атмосферу справжнього братерства та натхнення. Учасники отримали можливість не лише познайомитися, але й обмінятися досвідом та планами на майбутній пластовий рік., який повів учасників у новий етап пластування., підкресливши важливість виховання молоді у дусі патріотизму, служіння і єдності.«Дозвольте мені від імені Золочівської громади та від себе особисто привітати вас із вашим «першим вересня» – з початком нового Пластового року тут, на Золочівщині.Мені дуже приємно, що ми зібралися саме тут – у самому серці Золочева, на Вічевій площі. Здавна тут відбувалися важливі для громади події. Тут приймалися рішення, тут звучали слова, які надихали.Особливо символічно, що ця площа носить ім’я отця Маркіяна Шашкевича – нашого земляка, який уклав першу українську читанку для дітей. Це була книжка, з якої почалося рідне слово для багатьох поколінь. І це дуже перегукується з тим, що робить Пласт: ви теж навчаєтесь, пізнаєте світ, будуєте себе – з любов’ю до рідної мови, до культури, до України.Сьогодні переді мною стоїть молодь – майбутні керівники громад, громадські діячі, політики, а можливо, і президенти. Я хочу побажати вам гарного, насиченого пластового року. Хочу, щоб цього року ви багато мандрували, здобували знання, знаходили нових друзів і справжнє товариство.А ще хочу, щоб скрізь лунав дитячий сміх – сміх, якого нам у час війни дуже бракує.Кажу від себе та від усієї громади: Слава Пласту! Слава Україні!»Цьогорічне відкриття стало не лише символічним початком року, але й часом визнання тих, хто щодня докладає зусиль до розвитку Пласту. Було вручено чимало подяк та відзначень за волонтерську працю, а особливим моментом стало нагородження Володимира Костюка Срібним Хрестом за значне діло. Ця відзнака – символ незламності та честі, яку носять ті, хто став на захист незалежності й цілісності України у лавах захисників.Після урочистої церемонії пластуни вирушили до мальовничого озера Молодіжне, де на них чекала захоплива квест-програма. Локації були насичені знаннями, пригодами та випробуваннями: ознайомлення з роботою БПЛА від Харківської академії, показові заняття від пожежників, переправа через воду, катамарани та каяки, танці, перша домедична допомога. Завершенням дня стала тепла ватра зі співами – момент єдності, який завжди нагадує, що Пласт – це велика родина.Цей день став не просто святом, а справжнім стартом нового року, сповненого викликів і звершень. Він подарував кожному учасникові відчуття, що разом ми творимо майбутнє – вірне, сильне і світле.Пластовий рік 2025 у Золочеві відкрито. А попереду – нові мандрівки, здобутки та перемоги.