Відкриття Пластового року 2025 у Золочеві: старт нових пригод і нових вершин
20 вересня у Золочеві відбулася подія, на яку з нетерпінням чекали пластуни кількох станиць. Близько ста учасників із Золочева, Красного та Заболотців зібралися, щоб урочисто відкрити новий Пластовий рік – час нових мандрів, викликів і звершень.
Цей захід об’єднав пластунів, створивши атмосферу справжнього братерства та натхнення. Учасники отримали можливість не лише познайомитися, але й обмінятися досвідом та планами на майбутній пластовий рік.
Комендантом акції виступив Михайло ГАРМАТЮК, який повів учасників у новий етап пластування. З вітальним словом до пластунів звернувся міський голова Ігор ГРИНЬКІВ, підкресливши важливість виховання молоді у дусі патріотизму, служіння і єдності.
«Дозвольте мені від імені Золочівської громади та від себе особисто привітати вас із вашим «першим вересня» – з початком нового Пластового року тут, на Золочівщині.
Мені дуже приємно, що ми зібралися саме тут – у самому серці Золочева, на Вічевій площі. Здавна тут відбувалися важливі для громади події. Тут приймалися рішення, тут звучали слова, які надихали.
Особливо символічно, що ця площа носить ім’я отця Маркіяна Шашкевича – нашого земляка, який уклав першу українську читанку для дітей. Це була книжка, з якої почалося рідне слово для багатьох поколінь. І це дуже перегукується з тим, що робить Пласт: ви теж навчаєтесь, пізнаєте світ, будуєте себе – з любов’ю до рідної мови, до культури, до України.
Сьогодні переді мною стоїть молодь – майбутні керівники громад, громадські діячі, політики, а можливо, і президенти. Я хочу побажати вам гарного, насиченого пластового року. Хочу, щоб цього року ви багато мандрували, здобували знання, знаходили нових друзів і справжнє товариство.
А ще хочу, щоб скрізь лунав дитячий сміх – сміх, якого нам у час війни дуже бракує.
Кажу від себе та від усієї громади: Слава Пласту! Слава Україні!»
Цьогорічне відкриття стало не лише символічним початком року, але й часом визнання тих, хто щодня докладає зусиль до розвитку Пласту. Було вручено чимало подяк та відзначень за волонтерську працю, а особливим моментом стало нагородження Володимира Костюка Срібним Хрестом за значне діло. Ця відзнака – символ незламності та честі, яку носять ті, хто став на захист незалежності й цілісності України у лавах захисників.
Після урочистої церемонії пластуни вирушили до мальовничого озера Молодіжне, де на них чекала захоплива квест-програма. Локації були насичені знаннями, пригодами та випробуваннями: ознайомлення з роботою БПЛА від Харківської академії, показові заняття від пожежників, переправа через воду, катамарани та каяки, танці, перша домедична допомога. Завершенням дня стала тепла ватра зі співами – момент єдності, який завжди нагадує, що Пласт – це велика родина.
Цей день став не просто святом, а справжнім стартом нового року, сповненого викликів і звершень. Він подарував кожному учасникові відчуття, що разом ми творимо майбутнє – вірне, сильне і світле.
Пластовий рік 2025 у Золочеві відкрито. А попереду – нові мандрівки, здобутки та перемоги.
Михайло ГАРМАТЮК
