Про дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпека під час відпочинку на території природних екосистем

Якщо ви відпочиваєте на природі, необхідно пам’ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для вашого життя.Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправної шкоди природі і державі.У більшості випадків причина виникнення пожеж в екосистемах - самалюдина, яка часто необережно поводиться з вогнем, не звертаючи уваги нанеобхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки.Рекомендуємо суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах, берегти унікальну флору і фауну нашого краю!– не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;– обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;– постійно контролюйте полум’я, не залишайте його без нагляду та не дозволяйте дітям розводити вогнища;– при сильних поривах вітру відмовтесь від розпалювання вогнища;– не залишайте непогашеними багаття;– після використання вогнище ретельно залийте водою або засипте ґрунтом та переконайтесь, що горіння відсутнє;– не засмічуйте місце відпочинку, тим більше, не підпалюйте їх;– не спалюйте суху траву, листя чи сміття біля лісових масивів, у лісосмугах та на торфовищах;– не кидайте недопалки, сірники, скляні пляшки (сонячні промені через скло можуть спричинити займання);– не залишайте автотранспорт на сухій траві – гарячий глушник може спричинити пожежу;– стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;– приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.Пам’ятайте, безпека Вашого відпочинку – у Ваших руках.Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1530,00 до 3400,00 грн) і на посадових осіб - від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590,00 до 15300,00 грн).Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 грн) і на посадових осіб - від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10710 до 30600 грн).На сьогоднішній день передбачена відповідальність за спалювання сухої рослинності, яка у військовий час може прирівнюватися до диверсійної діяльності, а також адміністративної відповідальності передбаченою ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною рослинністю, або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 до 6120 грн) і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15300 до 21420 грн).Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6120 до 12240 грн) і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (21420 до 30600 грн).А в разі завдання шкоди – відшкодування збитків і навіть позбавлення волі.У разі пожежі: негайно телефонуйте 101. Повідомте про місце займання, його масштаб, наявність людей у небезпеці. Якщо пожежа невелика і немає ризику для життя, можна спробувати загасити її підручними засобами (вода, пісок, земля, гілки листяних дерев). При великій пожежі відійдіть у безпечне місце з навітряного боку, не панікуйте.В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером «101».Пам’ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.