Мікроавтобус від громади – для воїнів 53-ї бригади





Усі охочі можуть долучитися до постійного збору коштів на дрони для захисників, який проводить благодійний фонд «Золочів відроджений». Кожна гривня – це внесок у безпеку українських воїнів і наближення Перемоги.

Цей транспортний засіб тривалий час «служив» у соціальній сфері громади. Пройшовши капітальний ремонт, він отримав нове призначення – допомагати військовим у зоні бойових дій.Нагадаємо, що лише в липні від громади воїни цієї ж бригади отримали чергову партію дронів. Тепер до допомоги додався і мікроавтобус, який значно полегшить виконання бойових завдань.— Від початку війни ми всі розуміємо: перемога залежить від сили нашої армії та єдності суспільства. Тому кожна передана техніка, кожен дрон, кожна пожертва чи волонтерська робота – це конкретний внесок у спільну справу. Я дякую усім мешканцям громади, хто допомагає армії. Лише завдяки згуртованості ми можемо підтримувати воїнів не словами, а діями.– На фронті немає дрібниць. Автомобіль – це не просто транспорт. Це можливість швидко підвозити боєприпаси, евакуйовувати поранених, виконувати інші важливі завдання. Ми щиро вдячні землякам за турботу і підтримку. Коли відчуваєш, що вдома про тебе пам’ятають і допомагають, це додає сил і віри в перемогу.