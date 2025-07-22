Акція «Донат замість квітів» у закладах освіти Золочівської громади

Учні, батьки та вчителі вирішили замінити традиційні букети на добру справу – допомогу українським захисникам.Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання дронів, необхідного спорядження та лікування Марчика Гладиша та Богдана Ільківа.«У результаті акції «Донат замість квітів» було зібрано: до фонду «Галицький щит» — 19 740 грн та 5 €; до Благодійного фонду «Золочів відроджений» — 89 250 грн; на лікування Марчику Гладишу та Богдану Ільківу — 19 715 грн.Ці кошти стануть підтримкою: на дрони, необхідне спорядження та лікування. Акція ще раз довела, що у нашій громаді єдність і турбота про захисників – понад усе. Діти, вчителі та батьки спільно роблять надзвичайно важливу справу. Кожна гривня – це не просто внесок, це підтримка тих, хто боронить наше сьогодення і майбутнє».