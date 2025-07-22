Новини Золочівщини
05:57, 15 вересня 2025
140
0

Акція «Донат замість квітів» у закладах освіти Золочівської громади

Gazeta
Фото: НУС
1 вересня 2025 року у 21 закладі освіти Золочівської громади відбулася благодійна акція «Донат замість квітів».
Учні, батьки та вчителі вирішили замінити традиційні букети на добру справу – допомогу українським захисникам.
Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання дронів, необхідного спорядження та лікування Марчика Гладиша та Богдана Ільківа.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Андрій ЗАБРОЦЬКИЙ відзначив:
«У результаті акції «Донат замість квітів» було зібрано: до фонду «Галицький щит» — 19 740 грн та 5 €; до Благодійного фонду «Золочів відроджений» — 89 250 грн; на лікування Марчику Гладишу та Богдану Ільківу — 19 715 грн.
Ці кошти стануть підтримкою: на дрони, необхідне спорядження та лікування. Акція ще раз довела, що у нашій громаді єдність і турбота про захисників – понад усе. Діти, вчителі та батьки спільно роблять надзвичайно важливу справу. Кожна гривня – це не просто внесок, це підтримка тих, хто боронить наше сьогодення і майбутнє».
