Новини Золочівщини
07:16, 16 вересня 2025
Як розпізнати булінг і діяти правильно: учням розповіли про важливе

Gazeta
Фото: НУС
15 вересня 2025 року у Золочівському ЗЗСО І–ІІІ ст. № 1 проведено профілактичну бесіду для учнів 5-х класів на тему: «Булінг та його наслідки».
Під час зустрічі діти дізналися, що таке булінг, які форми булінгу найпоширеніші серед підлітків та як правильно реагувати на ситуації з булінгом.
Як розпізнати булінг і діяти правильно: учням розповіли про важливе

Учні активно долучалися до розмови, ставили запитання, вели дискусії. Як результат, отримали корисну та важливу інформацію.
Захід провели провідний фахівець Служби у справах дітей Золочівської міської ради Андрій Брояко та інспекторка сектору ювенальної превенції Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції Вікторія Присяжна.
Андрій Брояко, провідний фахівець Служби у справах дітей Золочівської міської ради:
«Проблема булінгу залишається актуальною в шкільному середовищі, особливо серед дітей середнього шкільного віку. Саме тому важливо своєчасно інформувати учнів про небезпеку такого явища, його форми та шляхи запобігання. Ми прагнули донести до дітей, що жодна форма насильства не є нормою, а мовчання – не вихід. Приємно, що учні були активними, ставили змістовні запитання та щиро ділилися власними думками. Це свідчить про те, що їм небайдужа ця тема і вони готові вчитися захищати себе та підтримувати інших. Сподіваюся, отримані знання допоможуть їм краще розуміти, як діяти в складних ситуаціях і до кого звертатися по допомогу».
Христина КАВКОВСЬКА
