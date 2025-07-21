Пісня та згуртованість заради воїна

Христина КАВКОВСЬКА

У селі Ушня Золочівської громади відбувся благодійний концерт кавер-бенду «ГАРДА» (Національна гвардія України). Мета заходу – зібрати кошти на підтримку та реабілітацію воїна Романа Соколова, який у 2023 році отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання.Завдяки щирості та небайдужості мешканців і гостей вдалося зібрати 15 520 гривень готівкою та 300 гривень на банці. Ці кошти будуть передані на лікування нашого земляка.«Кожна гривня, кожна пісня, кожен наш спільний крок - це підтримка для воїнів, які боронять Україну. Ми всі розуміємо, що хлопцям і дівчатам на фронті потрібна не лише зброя, а й наша людська увага і турбота. Тому цей концерт – не просто захід, це прояв любові до свого захисника».Він також наголосив на силі української пісні в час війни:«Добра українська пісня здатна підняти настрій, додати віри й сили. У такі моменти люди відчувають себе єдиною родиною. Пісня вчить нас пам’ятати, заради чого ми живемо і чому маємо вистояти».«Люди відгукнулися дуже щиро. У залі панувала особлива атмосфера – і завдяки нашим гостям-музикантам, і завдяки самій меті концерту. Коли бачиш, як громада об’єднується заради доброї справи, розумієш, що ми обов’язково переможемо».Кавер-бенд «ГАРДА» складається з військовослужбовців Національної гвардії України. У вільний від служби час музиканти виступають на концертах у громадах, підтримуючи людей щирою українською піснею та збираючи кошти для допомоги армії.Захід у Ушні став прикладом того, як культура й мистецтво об’єднують людей у складний час, даючи можливість не лише допомогти воїну, а й відчути тепло спільності та віри в перемогу.