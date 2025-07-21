Новини Золочівщини
Пісня та згуртованість заради воїна
У селі Ушня Золочівської громади відбувся благодійний концерт кавер-бенду «ГАРДА» (Національна гвардія України). Мета заходу – зібрати кошти на підтримку та реабілітацію воїна Романа Соколова, який у 2023 році отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання.
Завдяки щирості та небайдужості мешканців і гостей вдалося зібрати 15 520 гривень готівкою та 300 гривень на банці. Ці кошти будуть передані на лікування нашого земляка.
Староста села Михайло ГЕТЬМАНЧИК відзначив, що для громади такі події мають особливе значення:
«Кожна гривня, кожна пісня, кожен наш спільний крок - це підтримка для воїнів, які боронять Україну. Ми всі розуміємо, що хлопцям і дівчатам на фронті потрібна не лише зброя, а й наша людська увага і турбота. Тому цей концерт – не просто захід, це прояв любові до свого захисника».
Він також наголосив на силі української пісні в час війни:
«Добра українська пісня здатна підняти настрій, додати віри й сили. У такі моменти люди відчувають себе єдиною родиною. Пісня вчить нас пам’ятати, заради чого ми живемо і чому маємо вистояти».
Своїми враженнями поділилася завідувачка Народного дому Оксана Сторонянська:
«Люди відгукнулися дуже щиро. У залі панувала особлива атмосфера – і завдяки нашим гостям-музикантам, і завдяки самій меті концерту. Коли бачиш, як громада об’єднується заради доброї справи, розумієш, що ми обов’язково переможемо».
Кавер-бенд «ГАРДА» складається з військовослужбовців Національної гвардії України. У вільний від служби час музиканти виступають на концертах у громадах, підтримуючи людей щирою українською піснею та збираючи кошти для допомоги армії.
Захід у Ушні став прикладом того, як культура й мистецтво об’єднують людей у складний час, даючи можливість не лише допомогти воїну, а й відчути тепло спільності та віри в перемогу.
Христина КАВКОВСЬКА
