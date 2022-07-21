«Лікар для села»: медична ініціатива стартувала в Білому Камені

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Проєкт реалізується у співпраці з проєктом «Лікар для села» – медичною ініціативою Благодійного фонду «МХП-Громаді», який уже десять років працює над розвитком українських громад, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та місцевих ініціатив задля створення кращого майбутнього для кожного українця.Протягом дня жителі Білого Каменя мали унікальну можливість безкоштовно пройти обстеження, здати аналізи та проконсультуватися з досвідченими фахівцями. Ініціатива охопила широкий спектр медичних послуг, зокрема:консультації лікарів: невропатолога, хірурга, терапевта, гінеколога, педіатра та сімейного лікаря;електрокардіограму;флюорографію;вимірювання артеріального тиску;експрес-аналіз крові на рівень цукру;тестування на гепатити, ВІЛ/СНІД та COVID-19.Місцеві жителі, серед яких були як старші люди, так і молоді сім’ї з дітьми, з вдячністю скористались можливістю отримати професійну допомогу, не покидаючи межі свого села. Така ініціатива стала особливо важливою для людей похилого віку та тих, кому складно дістатися до міських лікарень через віддаленість чи стан здоров’я.Це лише перший етап ініціативи, яка охоплює кілька населених пунктів регіону. Уже 23 вересня мобільна медична команда працюватиме в амбулаторії села Гологори, а 30 вересня – у селі Ремезівці.Для зручності жителів між селами курсуватиме автобус, що дозволить усім охочим легко дістатися до пункту проведення обстеження.Ініціатива «Лікар для села» – це не просто набір медичних послуг. Це приклад того, як спільними зусиллями можна забезпечити доступ до якісної та своєчасної медицини там, де її найбільше потребують. Це турбота про людей, для яких дорога до лікаря часто є викликом. І це – впевнений крок до здорового, свідомого та обізнаного суспільства.